Hakan Ericson'dan Türkiye mağlubiyeti yorumu! "Maç boyunca gol pozisyonu bulamadık"

Maçın ilk 30-35 dakikası iyi savunma yaptıklarına dikkati çeken Ericson, ''Bizden daha iyi bir takım vardı. İlk 30-35 dakika iyi savunma yaptık. İkinci yarının başında gol yiyince maç bizim için daha zor hale geldi. Bizim için kabul edilebilir bir maç olmadı. Danimarka ve İskoçya maçlarında daha fazla pozisyona girmiştik. Türkiye'nin hızlı oyuncuları ve üçüncü bölgedeki kombinasyonları bizi zorladı ve böyle bir skor ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.