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Giriş Tarihi: 5.6.2022 00:37 Son Güncelleme: 5.6.2022 00:38

Hakan Ericson'dan Türkiye mağlubiyeti yorumu! "Maç boyunca gol pozisyonu bulamadık"

AA
Hakan Ericson’dan Türkiye mağlubiyeti yorumu! Maç boyunca gol pozisyonu bulamadık

UEFA Uluslar C Ligi Grup 1 ilk maçında A Milli Takım, sahasında Faroe Adaları'nı 4-0 ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Karşılaşmanın ardından konuşan Faroe Adaları Teknik Direktör Hakan Ericson, "Galibiyet için Türkiye'yi tebrik ediyorum. Maç boyunca gol pozisyonu bulamadık" dedi.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Türkiye'ye 4-0 mağlup olan Faroe Adaları'nda teknik direktör Hakan Ericson, maç boyunca pozisyon bulamadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ericson, "Bu galibiyet için Türkiye'yi tebrik ediyorum. Maç boyunca gol pozisyonu bulamadık'' dedi.

Maçın ilk 30-35 dakikası iyi savunma yaptıklarına dikkati çeken Ericson, ''Bizden daha iyi bir takım vardı. İlk 30-35 dakika iyi savunma yaptık. İkinci yarının başında gol yiyince maç bizim için daha zor hale geldi. Bizim için kabul edilebilir bir maç olmadı. Danimarka ve İskoçya maçlarında daha fazla pozisyona girmiştik. Türkiye'nin hızlı oyuncuları ve üçüncü bölgedeki kombinasyonları bizi zorladı ve böyle bir skor ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

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Hakan Ericson'dan Türkiye mağlubiyeti yorumu! "Maç boyunca gol pozisyonu bulamadık"
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