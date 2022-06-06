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Giriş Tarihi: 6.6.2022 12:30

VakıfBank'ta Isabelle Haak ile yollar ayrıldı

DHA
VakıfBank’ta Isabelle Haak ile yollar ayrıldı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019'dan bu yana sarı-siyahlı formayı giyen İsveçli pasör çaprazı Isabelle Haak'a veda etti. Yapılan açıklamada "Tüm sporseverlerin gönlünü kazanan 'Kuzeyin Kraliçesine' teşekkür ediyoruz. Bella'mıza ailemize kattıkları için sevgilerimizi sunuyor, kariyerinin devamında başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Bella!" denildi.

VakıfBank'ta Isabelle Haak ile yollar ayrıldı. Kulübün yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2019'da ailemize katılmasının ardından her geçen gün kendini geliştirerek kulüp tarihimizin özel ve unutulmaz isimlerinden biri haline gelen Isabelle Haak'a veda ediyoruz. Sarı-siyahlı forma ile kazanmadığı kupa kalmayan, tüm kulvarlarda şampiyonluğa ulaştığımız kusursuz sezonda en skorer oyuncumuz olan, performansı kadar karakteri, sıcakkanlı yaklaşımı, çalışkanlığı ve mütevazılığı ile de tüm sporseverlerin gönlünü kazanan 'Kuzeyin Kraliçesine' teşekkür ediyoruz. Bella'mıza ailemize kattıkları için sevgilerimizi sunuyor, kariyerinin devamında başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Bella!"

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VakıfBank'ta Isabelle Haak ile yollar ayrıldı
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