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Giriş Tarihi: 8.6.2022 11:07

Alman tenisçi Zverev ayağından ameliyat oldu!

AA
Alman tenisçi Zverev ayağından ameliyat oldu!

Fransa Açık Tenis Turnuvası yarı finalinde sakatlanarak maçtan çekilmek zorunda kalan Alman tenisçi Alexander Zverev, sağ ayağından ameliyat edildi.

Fransa Açık Tenis Turnuvası (Roland Garros) yarı finalinde sakatlanarak maçtan çekilmek zorunda kalan Alman tenisçi Alexander Zverev, sağ ayağından ameliyat edildi.

Erkekler dünya sıralamasının 3. basamağındaki Zverev, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Hayatta herkesin bir yolculuğu var. Bu da benimki. Dünya 2 numarası olarak kariyer rekoru kıracağım hafta öncesi ameliyata girmek zorunda kaldım. Almanya'daki kontrollerde sağ ayak yan bağlarımdan üçünün de yırtıldığı tespit edildi. Ameliyat, en kısa zamanda sahalara dönmek için en iyi tercihti. Şimdi iyileşme sürecim başlıyor ve daha güçlü dönebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu zor zamanda destekleyen ve mesaj atan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Roland Garros'ta 14. şampiyonluğuna ulaşan Rafael Nadal'a karşı oynadığı yarı finalin ilk setini 7-6 kaybeden Zverev, ikinci sette skor 6-6'yken sağ ayak bileğini burkmasının ardından maça devam edememişti.

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Alman tenisçi Zverev ayağından ameliyat oldu!
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