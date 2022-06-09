5. Etnospor Kültür Festivali’nde savaş sanatları canlandırıldı

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin atlı sporlar alanında gerçekleştirilen gösteride geleneksel savaş kıyafetleriyle alana çıkan atlı okçular ilk olarak puta atışı adı verilen gösteride dört nala at sürerken hedeflere ok atışı gerçekleştirdi.
Gösteride güven atışı ise büyük heyecana sahne oldu. Okçular at sürdükleri sırada kalkanların arkasına yerleşen takım arkadaşlarının kalkanlarına ok attı.
Gösterinin son bölümünde 'Düşman kellesi alma' antrenmanı sergilendi. Atlı okçular, bu bölümde insan boyunda yüksekliğe sahip bir noktaya yerleştirilen karpuzları at sırtında koşu halinde kılıç darbesiyle kesmeye çalıştılar.