Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri F2 pilotu Cem Bölükbaşı'na para cezası verildi
Giriş Tarihi: 12.6.2022 19:17

F2 pilotu Cem Bölükbaşı'na para cezası verildi

AA
F2 pilotu Cem Bölükbaşı’na para cezası verildi

Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, babasının, Azerbaycan'daki yarışın ardından İsrailli sürücü Roy Nissany'nin antrenörüyle yaşadığı tartışma nedeniyle 5000 avro para cezası aldı.

Başkent Bakü'de düzenlenen sezonun 6. ayağındaki sprint yarışından sonra ana yarışa da kaza yaparak veda eden Charouz takımı sürücüsü Cem, unutmak istediği bir hafta sonu yaşadı.

Mücadeleyi 16. sırada götüren Cem, 12. turda DAMS takımından Nissany'nin teması sonrası bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı. Kazanın ardından canlı yayına yansıyan takım telsizi diyaloglarında, Nissany'nin "Pistte bir geri zekalı var", Cem'in ise "Bana o vurdu" dediği duyuldu.

İki sürücünün de yarış dışı kalmasına neden olan kaza, mücadele sonunda incelendi ve çarpışmaya sebep olması nedeniyle Nissany'ye, sonraki yarışa 3 sıra geriden başlama cezası verildi.

Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun (FIA) internet sitesinden yayımlanan yarış komiserleri raporu, olayın yarış sonuna da taşındığını gösterdi.

Buna göre, Cem'in babası Yavuz Bölükbaşı ve menajeri Temuçin Ünalp yarıştan sonra Dams takımının garajına gitti. Karşılıklı söylenen sözlerin ardından Nissany'nin antrenörü Francesco Martinez de tartışmaya dahil oldu. Kavgaya dönüşmese de tartışma, Cem'in babası ile antrenör Martinez'in birbirlerini itmesine kadar gitti.

Olay nedeniyle Yavuz Bölükbaşı'nın, Formula 2'nin sonraki ayağına katılması yasaklandı. Cem'e de 5000 avro para cezası verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, ne kadar olacak? 2022 Asgari ücret zammı ile temmuz hesapları yapıldı!
Emekli zammı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? Temmuzda 2022 SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte en az bin 173 TL'lik yeni hesap!
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge tablosu güncellendi! İşte 50'yi aşkın meslekte emekli ikramiyesi ve maaşı hesap tam listesi
Survivor kim elendi, kim gitti? 11 Haziran 2022 SMS sıralaması ile Survivor'da adaya kim veda etti, iletişim ödülünü kim kazandı?
EYT SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT çalışması başlıyor! İşte EYT'de son durum ve merakla beklenen tarih
Bakan Koca 'Acı günümüz' diyerek duyurdu! 2 hemşireden üzücü haber...
Meslek meslek 3600 Ek gösterge tablosu hesaplandı! Emekli öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, memur maaşı ne kadar, en düşük maaş kaç TL oldu?
Kurbanlık fiyatları 2022: Diyanet ile Kurban fiyatları ne kadar? Kurbanlık koyun, kuzu, inek, dana, koç, büyükbaş ve küçükbaş fiyatı ne kadar?
SURVİVOR KİM ELENDİ SON DAKİKA 2022 - Dün akşam SMS oy sıralaması ile Survivor'da şok eleme!
Bunlar nasıl Profesör? Boğaziçi Üniversitesi’nde bu da oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
F2 pilotu Cem Bölükbaşı'na para cezası verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA