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Giriş Tarihi: 13.6.2022 09:23

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: Gençliğimiz yükselecek

BERKAY TURAN
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: Gençliğimiz yükselecek

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 5. Etnospor Kültür Festivali’nin son gününde düzenlenen ödül töreninde konuştu. Erdoğan, "Misafirlerimizin heyecanına ortak olmak çok özeldi. Binden fazla konuğumuzla dünyayı dolaştık. Geleneklerini takip eden bir gençlik sapasağlam temeler üzerinde daima yükselecek" ifadelerini kullandı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından gerçekleştirilen 5. Etnospor Kültür Festivali renkli görüntülerle son buldu. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen etkinlikte ödüller de sahiplerini buldu.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan misafirlere ilgileri için teşekkürlerini iletirken, "Dolu dolu bir festival yaşadık. Çocuklarımız, gençlerimiz alanın her noktasında keyifli vakitler geçirdi. At binen çocuklarımızın yüzündeki mutluluk paha biçilemezdi. Oyunlar oynayan, el sanatlarını deneyen, güreşleri ve atlı sporları izlemek için tribünleri hınca hınç doldurmuş misafirlerimizin heyecanına ortak olmak çok özeldi" diye konuştu.

ATLI GÜREŞ VE KABADDI SPORLARINI AĞIRLADIK
Bilal Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Binden fazla konukla dünyayı dolaştık. Kazakistan'dan atlı güreş, Pakistan'dan kabaddi sporlarını ağırladık. Geleneklerinin izlerini takip eden bir gençlik sapasağlam temeller üzerinde daima yükselecektir."

SAĞANAĞA YAĞMURLUK ÇÖZÜMÜ
Festivalin son gününde alana sağanak yağışa rağmen ziyaretçiler akın etti. Duruma hazırlıklı olan organizasyon yetkililerinin, misafirlere dağıttıkları yağmurluklarla festival sürdü. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan konuklarla tek tek ilgilenirken, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

'AZERBAYCAN EKİBİ BEĞENİLEREK İZLENDİ'
Azerbaycan Karabağ atlı gösteri ekibinin çok sevildiğini söyleyen Erdoğan, "Bütün seyirciler çok büyük bir merakla takip etti. 'İki devlet bir millet' sloganıyla yaptığı gösterileri nice etkinliklerimizde ağırlamaya devam edeceğiz. Festivale 4. Göçebe Oyunları'yla devam edeceğiz. 29 Eylül-2 Ekim arasında İznik'te buluşacağız. Geleneksel sporseverlere teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini bitirdi.

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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: Gençliğimiz yükselecek
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