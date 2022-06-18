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Giriş Tarihi: 19.6.2022 00:10

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde finale yükseldi

AA
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi’nde finale yükseldi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde Hırvatistan'ı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Hırvatistan'ın Varazdin kentindeki Şehir Spor Salonu'nda düzenlenen Dörtlü Final'de Türkiye, ilk maçında ev sahibi ülke ile karşılaştı.

Rakibi karşısında ilk seti 27-25 kazanan milli takım, ikinci seti 25-21 kaybetti. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü ve dördüncü seti 25-19, maçı da 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı.

Türkiye, final maçında yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, 2019 ve 2021'de şampiyon olduğu organizasyonda üst üste 3. zaferini hedefliyor.

Salon: Varazdin Şehir

Hakemler: Roberto Boris (İtalya), Gyula Tillmann (Macaristan)

Türkiye: Mert Matic, Arslan Ekşi, Efe Bayram, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Yasin Aydın, Vahit Emre Savaş, Mirza Lagumdzija, Faik Samed Güneş, Volkan Döne)

Hırvatistan: Sestan, Mihalj, Dirlic, Sedlacek, Nikacevic, Bakonji (Visic, Hanzic, Pervan, Zeljkovic)

Setler: 27-25, 21-25, 25-19, 25-19

Süre: 121 dakika (35, 33, 27, 26)

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde finale yükseldi
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