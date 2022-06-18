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Giriş Tarihi: 19.6.2022 01:37 Son Güncelleme: 19.6.2022 01:42

Filenin Sultanları set vermeden kazandı

Filenin Sultanları set vermeden kazandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta etabındaki üçüncü maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasının üçüncü maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlılar, dördüncü ve son maçında bugün (TSİ) 22.00'de Güney Kore ile karşılaşacak.

Salon: Nilson Nelson Gymnasium Salonu

Hakemler: Cameron Andrew (Kanada), Borroto Iglesias Ricardo (Küba)

Almanya: Hippi, Schölzel, Jahiska, Weitzel, Vanjak, Stigrot (Kastner, Strubbe, Glaab, Orthmann)

Türkiye: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Meryem Boz)

Setler: 22-25, 21-25, 22-25

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Filenin Sultanları set vermeden kazandı
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