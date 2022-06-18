İstanbul’da hafta sonu spor şöleni

İstanbul, 2022'de ilk kürek tesisini açacağı İstanbul'un incisi Haliç'te uluslararası bir yarış organizasyonuna hazırlanıyor. İstanbul'un en gözde noktalarından birine dönüşen Haliç, 18 Haziran Cumartesi günü Golden Horn Rowing Cup'a ev sahipliği yapacak. Haliç'in büyüleyici atmosferinde gerçekleştirilecek yarışlar, kürek sporcularının zorlu mücadelesine sahne olacak. Golden Horn Rowing Cup saat 10.00'da başlayacak ve Ayvansaray Parkı, Feshane Tramvay Durağı, Tekke Parkı, Nuri Kıllıgil Parkı, Piri Mehmet Paşa Parkı, Hasköy Parkı ile yarışın başlangıç/bitiş noktalarına kurulacak dev ekranlar aracılığıyla tüm İstanbullular tarafından takip edilebilecek.



HALİÇ'TE ULUSLARARASI YARIŞ

Golden Horn Rowing Cup'ta; 18 Türk, 4 yabancı olmak üzere 22 takım ve toplam 360 sporcu mücadele edecek. Yarışlar, 4.500 metre uzunluğundaki parkurda Deniz Küreği Dört Çifte (C4X+) tekneleri ile yapılacak. Müsabakalar U19 Kadınlar, U19 Erkekler, Büyük Kadınlar, Büyük Erkekler ve Masterlar kategorilerinde düzenlenecek. Takımlar, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü önünde start alıp, Haliç'i baştan başa kat ederek Miniatürk İskelesi önüne kadar 4.500 metre boyunca kürek çekecek. Parkur boyunca yerleştirilen işaret şamandıraları dümencilere bitiş noktasına kadar yol gösterecek. İlki 2021 yılında düzenlenen, 68 ekip ve 340 sporcunun ter döktüğü Haliç Kürek Yarışları 2022 yılında "Golden Horn Rowing Cup" adıyla uluslararası bir yarışa dönüştü.

ŞEHRİN KEYFİ SPRINT TRİATLONLA ÇIKAR

İstanbul'da içinde deniz olan etkinliklerin tadı bir başka oluyor. Triatlon sporcularını, 19 Haziran Pazar Günü müthiş bir organizasyon bekliyor. Büyük heyecan ve dev rekabetin yaşanacağı İstanbul Sprint Triatlonu, 19 Haziran Pazar günü Beylikdüzü Gürpınar parkurunda gerçekleştirilecek. 750 m yüzme, 20 km bisiklet ve 5 km koşudan oluşan İstanbul Sprint Triatlonu'nda start 08.15'te verilecek. Çip ve yarışma kiti dağıtımı 18 Haziran Cumartesi günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Fatih Spor Kompleksi'nden yapılacak.



GOLDEN HORN ROWING CUP ETKİNLİK PROGRAMI

18 HAZİRAN CUMARTESİ

10.00 Master Mix - 13 Takım

11.20 Kadınlar - 10 Takım

12.40 Erkekler - 12 Takım

14.00 Master Kadınlar - 10 Takım

15.20 Master Erkekler - 12 Takım

16.40 U19 Kadınlar - 7 Takım

18.00 U19 Erkekler - 11 Takım

İSTANBUL SPRINT TRİATLONU ETKİNLİK PROGRAMI

19 HAZİRAN PAZAR

07.00 Değişim Alanı Giriş-Triatlon 1. Dalga

08.15 Sprint Mesafe Başlangıç- 1. Dalga

09.55 Sprint Mesafe Cut-Off – 1. Dalga

10.00 Değişim Alanı Giriş-Triatlon 2. Dalga

11.15 Sprint Mesafe Başlangıç- 2. Dalga

12.55 Sprint Mesafe Cut-Off – 2. Dalga

13.00 Ödül Töreni (Triatlon Genel Klasman)