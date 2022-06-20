Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Milli atletler, 22 madalya ile yurda dönüyor
Giriş Tarihi: 20.6.2022 10:44

Milli atletler, 22 madalya ile yurda dönüyor

DHA
Milli atletler, 22 madalya ile yurda dönüyor

75’inci Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda milli sporcular; 6 altın, 6 gümüş, 10 bronz olmak üzere toplam 22 madalya ile sıralamada 3'üncü olarak yurda dönüyor.

Romanya'nın Craiova kentinde gerçekleşen Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda iki günde 22 madalya kazanan Türkiye, 20 ülke arasında toplam madalya sayısında ikinci, madalya sıralamasında ise üçüncü oldu. İlk gün elde edilen 13 madalyanın ardından ikinci günde Ay-Yıldızlı ekip 4 şampiyonluk elde etti. 110 metre engellide Mikdat Sevler 13.80 ile şampiyon olurken; 1500 metrede Şilan Ayyıldız 4:17.27 koşarak ipi göğüsledi. 3000 metre engellide Hilal Yego (8:43.24) ve 3000 metrede Ramazan Barbaros (8:12.60) ikinci günde altın madalya kazanan isimler arasına adlarını yazdırdılar. İlk gün şampiyonluk kazanan Emine Hatun Tuna-Mechaal ve Kayhan Özer ile birlikte Türkiye, 2022 Balkan Şampiyonası'nda toplam 6 birincilik elde etmiş oldu.

İkinci gün müsabakalarında 4×400 metrede Oğuzhan Kaya, Oğuz Akgül, Salih Teksöz ve Kubilay Ençü'den oluşan bayrak takımı 3:08.48 ile, 5000 metrede Yayla Günen 15:55.24 ile gümüş, 800 metrede Salih Teksöz 1:48.51, 3000 metrede Ömer Amaçtan 8:14.40, gülle atmada da Aysel Yılmaz 15.76'lık derecesiyle bronz madalya kazandılar.

Şampiyonada Yunanistan 8 altın, 7 gümüş, 6 bronz, Romanya 8 altın, 5 gümüş, 6 bronz, Türkiye ise 6 altın, 6 gümüş, 10 bronz ile ilk üç sırayı alırken, Sırbistan 4'üncü, Ukrayna ise 5'inci oldu.

75'inci Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'nin iki günde elde ettiği 22 madalyanın dökümü şöyle:

ALTIN: Kayhan Özer (100m), Şilan Ayyıldız (1500m), Ramazan Barbaros (3000m), Emine Hatun Tuna-Mechaal (3000m), Hilal Yego (3000m engelli), Mikdat Sevler (110m engelli)

GÜMÜŞ: Alperen Karahan (gülle atma), 4×400 erkek bayrak takımı, Büşra Yıldırım (400m), Fatma Arık (3000m), Yayla Günen (5000m), Tuğba Danışmaz (üç adım)

BRONZ: Ekaterina Guliyev (800m), Esra Türkmen (cirit atma), Aysel Yılmaz (gülle atma), Buse Arıkazan (sırıkla atlama), Ruken Tek (3000m engelli), Özkan Baltacı (çekiç atma), Sezgin Ataç (5000m), Ömer Amaçtan (3000m), Salih Teksöz (800m), Ertan Özkan (100m)

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS soruları ve cevapları 2022 SON DAKİKA yayınlandı! İşte ÖSYM YKS (TYT-AYT-YDT) soruları ve cevap anahtarı
ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey '40 yıldır Ege'yi takip ediyorum' dedi ve ekledi: Türkiye haklı
Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? | EYT SON DURUM VE GELİŞMELER
SON DAKİKA EMEKLİ ZAMMI SON DURUM: SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022 kesinleşiyor! Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ÖSYM ile yayında! Türkçe, Matematik, Tarih, Edebiyat AYT ve TYT soruları ile YKS sınav soruları ve cevapları kitapçığı yayınlandı mı?
SON DAKİKA: Haziran ayı enflasyon beklentisi ve tahmini açıklandı! Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçlandı
Michael Ballack, ölen oğlununu yakın arkadaşıyla sevgili oldu! Fotoğraf ortaya çıktı...
YKS GÖZETMEN ÜCRETİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YATACAK? 2022 ÖSYM sınav görevli ücretleri bu sene ne kadar, kaç TL, TYT AYT sınav gözetmen ücretleri kaç TL?
SİGARA FİYATLARI 20 Haziran 2022: Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar oldu?
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında, hangi tarihte? Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne kadar yatacağı açıklandı! 2022 Ödemeler ne zaman başlıyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli atletler, 22 madalya ile yurda dönüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA