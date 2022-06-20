Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Rus takımıyla anlaşan Maciej Rybus, milli takım kadrosundan çıkarıldı!
Giriş Tarihi: 20.6.2022 20:36

Rus takımıyla anlaşan Maciej Rybus, milli takım kadrosundan çıkarıldı!

AA
Rus takımıyla anlaşan Maciej Rybus, milli takım kadrosundan çıkarıldı!

Rusya Premier Lig ekibi Spartak Moskova ile sözleşme imzalayan Polonyalı futbolcu Maciej Rybus, milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Polonya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A milli takım teknik direktörü Czeslaw Michniewicz, Polonya formasını 66 kez giyen Rybus'la konuşarak, mevcut kulübünden dolayı kendisini eylül ayındaki kampa çağırmayacağı ve 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosuna almayacağı bilgisini verdi.

Spartak Moskova, 2017'den 2022 yazına kadar bir diğer Rus kulübü Lokomotiv Moskova'da oynayan 32 yaşındaki sol beki, bonservis bedelsiz kadrosuna katmıştı.

NATO üyesi Polonya'nın futbol federasyonu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turnuvasında eşleştikleri Rusya Milli Takımı ile sahaya çıkmayı reddetmişti.

Polonya Milli Takımı, FIFA ve UEFA'nın Rus kulüpleri ve milli takımlarını ikinci bir duyuruya kadar organizasyonlarından men etmesinin ardından hükmen galip sayılmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

ÖSYM 2022 YKS soruları ve cevap anahtarı SON DAKİKA açıklandı! İşte (TYT-AYT-YDT) YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA HABERİ: SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022 kesinleşiyor! Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey '40 yıldır Ege'yi takip ediyorum' dedi ve ekledi: Türkiye haklı
Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? | EYT SON DURUM VE GELİŞMELER
ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NETLEŞİYOR: Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? "Maaşlar 5000 TL'yi aşacak!"
SON DAKİKA: Asgari ücret için belirleyici olacak: Haziran ayı enflasyon beklentisi ve tahmini belli oldu! Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi açıklandı
SON DAKİKA: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? AK Parti düzenlemeyi Meclis'e sundu! Açıklama geldi...
Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne? Canlı yayında duyurdu! Müge Anlı kiminle evleniyor?
Son dakika | Türkiye'den Yunan tahrikine tarihe geçecek ayar: Yunan Bakana üstçavuşumuz cevap verdi
YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ÖSYM ile yayında! Türkçe, Matematik, Tarih, Edebiyat AYT ve TYT soruları ile YKS sınav soruları ve cevapları kitapçığı yayınlandı mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Rus takımıyla anlaşan Maciej Rybus, milli takım kadrosundan çıkarıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA