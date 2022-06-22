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Giriş Tarihi: 22.6.2022 11:56

Rüzgar Sörfü Slalom Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Rüzgar Sörfü Slalom Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu

Türkiye Rüzgar Sörfü Slalom Milli Takımı, İtalya’da düzenlenen müsabaka Avrupa Şampiyonu oldu. 1’incilik kürsüsüne çıkan milli sporcular Türk Bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşadı.

İtalya'da düzenlenen 2022 IFCA Funboard Slalom Youth & Junior Avrupa Şampiyonası'na Türk milli takımı damga vurdu. Türkiye Rüzgar Sörfü Slalom Milli Takımı sporcularından Elif Ercan ve Ozan Özay Avrupa Şampiyonu oldu. 1'incilik kürsüsüne Türk Bayrağıyla çıkan genç sporcular İstiklal Marşını okutmanın gururunu yaşadı. Öğrencilerinin tarih yazdığını söyleyen milli takım antrenörü Dorukan Özaslan, "Turnuvaya 4 sporcu ile katıldık. Her sporcumuz kendi branşında derece elde etti. Ülkemizi başarılı bir şekilde temsil ettiğimiz için gururluyuz" dedi.

4 SPORCUDA DERECE ELDE ETTİ

İtalya'nın Sardunya adasında düzenlenen turnuvaya; Türkiye Rüzgar Sörfü Slalom Milli Takımı antrenör Dorukan Özaslan ile sporcular Elif Ercan, Ozan Özay, Can Eskinazi ve Çağla Anadol'dan oluşan ekiple katıldı. Dev dalgalar arasında kıran kırana geçen şampiyona da U17 kategorisinde yarışan milli sporculardan Elif Ercan Avrupa Şampiyonu, Ozan Özay ise 2'inci oldu. U15 kategorisinde ter döken Can Eskinazi Avrupa Şampiyonu, Çağla Anadol ise 3'üncü oldu. Ay yıldızlı formayı temsil eden genç yıldızlar elde ettikleri başarıdan sonra kürsüye çıkarak madalyalarını aldı.

HEDEF: TEKRAR DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Türk Bayrağını dalgalandırmanın ve İstiklal Marşını okutmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen milli takım antrenörü Dorukan Özaslan, "Geçtiğimiz yıl İtalya'daki en büyük göl olan Garda'da düzenlenen turnuvada dünya şampiyonu olmuştuk. Rüzgar Sörfü Slalom Avrupa Şampiyonası'na da aynı hırs ve azimle hazırlandık. Genç sporcularımız gösterdikleri performansla birlikte Avrupa Şampiyonu oldu. Desteklerini esirgemeyen Türkiye Yelken Federasyonu'na ve sporcularımızı yetiştiren kulüplerimize teşekkür ediyorum. Şimdiki hedefimiz 14 - 21 Ağustos'ta Alaçatı'da yapılacak olan Rüzgar Sörfü Slalom Dünya Şampiyonasında, dünya şampiyonu olmak" şeklinde konuştu.

"HEDEFİM OLİMPİYAT BİRİNCİLİĞİ"

Avrupa Şampiyonu olan Elif Ercan (15) "3 Dünya Şampiyonluğum 4 tane de Türkiye birinciliğim bulunuyordu. Başarılarımın arasına Avrupa Şampiyonluğunu eklediğim için çok mutluyum. Spora hayatım boyunca devam edeceğim. Asıl hedefim olimpiyat şampiyonu olmak. İstiklal Marşımızı, kazandığım müsabakalarda olduğu gibi olimpiyatlar da okutmak istiyorum" dedi.

İLK YARIŞINDA BİRİNCİ OLDU

Milli takımla ilk çıktığı müsabakada Avrupa Şampiyonu olan 13 yaşındaki Can Eskinazi, "Milli formamla ilk yarışımda 1. olmak çok gurur vericiydi. Sörf, benim için bir yaşam şekli olduğundan dolayı bu spora devam edeceğim. 2 Türkiye Şampiyonluğum var. Öncelikle dünya şampiyonu olmak istiyorum. Birçok başarı kazanarak ülkeme en iyi şekilde hizmet etmek istiyorum" diye konuştu.

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Rüzgar Sörfü Slalom Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu
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