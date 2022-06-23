Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Son dakika haberleri: Amerikalı kadın yüzücü Anita Alvarez yürekleri ağızlara getirdi! İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 23.6.2022 10:48 Son Güncelleme: 23.6.2022 10:49

Son dakika haberleri: Amerikalı kadın yüzücü Anita Alvarez yürekleri ağızlara getirdi! İşte o anlar...

Son dakika haberleri: Amerikalı kadın yüzücü Anita Alvarez yürekleri ağızlara getirdi! İşte o anlar...

Son dakika haberleri: Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden FINA Dünya Yüzme Şampiyonası'nda yürekleri ağızlara getiren anlar yaşandı. Amerikalı dünyaca ünlü kadın yüzücü Anita Alvarez, boğulmaktan son anda kurtarıldı. İşte o anlar...

ABD Kadın Milli Takımı'nın senkronize yüzme dalında yarışacak olan 25 yaşındaki Meksika asıllı yüzücüsü Anita Alvarez, antrenman yaptığı esnada bilincini kaybederek bir anda baygınlık geçirdi.

Anita'nın suyun için hareketsiz kaldığını gören İspanyol antrenörü Andrea Fuentes, beraberindeki yardımcısıyla birlikte havuza atlayarak kadın yüzücüyü su üzerine çıkardı.

Yürekleri ağızlara getiren korku dolu dakikaların ardından ABD yüzme takımı, Anita'nın hayati tehlikesi bulunmadığını duyurdu ve herkese derin bir nefes aldırdı.

"ÇOK KORKTUM"

Gecenin kahramanı Andrea Fuentes, olay sonrasında MARCA'ya verdiği demeçte, "Nefes alamadığını görünce çok korktum. Cankurtaranlar gecikince kendim suya atlamak durumunda kaldım. Kendisi şu an çok iyi ancak dinlenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Anita Alvarez'in aşırı stres ve sıcaktan dolayı bayılmış olabileceği belirtiliyor.

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Son dakika haberleri: Amerikalı kadın yüzücü Anita Alvarez yürekleri ağızlara getirdi! İşte o anlar...
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