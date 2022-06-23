Son dakika haberleri: Amerikalı kadın yüzücü Anita Alvarez yürekleri ağızlara getirdi! İşte o anlar...

"ÇOK KORKTUM"



Gecenin kahramanı Andrea Fuentes, olay sonrasında MARCA'ya verdiği demeçte, "Nefes alamadığını görünce çok korktum. Cankurtaranlar gecikince kendim suya atlamak durumunda kaldım. Kendisi şu an çok iyi ancak dinlenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Anita Alvarez'in aşırı stres ve sıcaktan dolayı bayılmış olabileceği belirtiliyor.