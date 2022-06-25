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Giriş Tarihi: 25.6.2022 11:04 Son Güncelleme: 25.6.2022 11:13

Bakan Kasapoğlu açıkladı! 6 ayda 2 bin 232 madalya

DHA
Bakan Kasapoğlu açıkladı! 6 ayda 2 bin 232 madalya

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "2022 yılının ilk 6 ayında sporcularımız uluslararası müsabakalarda 34 farklı branşta 621 altın, 695 gümüş, 916 bronz toplamda 2 bin 232 madalya kazandı" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 yılının ilk 6 ayında kazanılan başarılara vurgu yaptı. Bakan Kasapoğlu, "Sporcularımız uluslararası müsabakalarda 34 farklı branşta 621 altın, 695 gümüş, 916 bronz toplamda 2 bin 232 madalya kazandı. Bu başarıların arkasında çok planlı bir çalışma var. Sistemimizi 4 ana eksen üzerine inşa ettik. Nasıl mı? Yeteneği erken keşfediyoruz. Yeteneği doğru yönlendiriyoruz. Yeteneği geliştirecek tesis ve bilimsel yaklaşımı hazırlıyoruz. Performans takibini yapıyoruz" diye konuştu.

"Amacımız, sporu hayatının değişmez parçası yapmış bir Türkiye" diyen Bakan Kasapoğlu şunları kaydetti: "Üçüncü sınıfta yetenek taramasıyla ilk verileri topluyoruz. Elit seviye için sporcularımızı Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'ne (TOHM) yönlendiriyoruz. Spor mu eğitim mi ikilemini ortadan kaldırarak Milli Sporcu Bursu'nu devreye alıyoruz. Sporcularımız kadar ailelerini de sürecin doğru bir parçası yapmak için çalışıyoruz. Okul spor müsabakalarının finallerini TRT Spor Yıldız kanalından yayınlıyoruz. Ailelerin desteği ve heyecanını da sürece katıyoruz."

"LİSANSLI SPORCU SAYIMIZ 11 MİLYONU GEÇTİ"

Bakan Kasapoğlu sistemin doğru çalıştığını belirterek, "Bakanlığımız, federasyon, sporcu ve antrenörlerimizle kocaman bir aileyiz. Lisanslı sporcu sayımız 11 milyonu geçti. Sistem doğru çalışıyor, başarılar geliyor. Ay-Yıldızlı bayrağımızı en yükseğe çekmek, İstiklal Marşı'mızı dünyaya dinletmek için el ele çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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Bakan Kasapoğlu açıkladı! 6 ayda 2 bin 232 madalya
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