Down Sendromlular Atletizm Milli Takımı Dünya şampiyonu oldu

Dünya şampiyonasına Çorum'da hazırlanan Down Sendromlular Atletizm Milli Takımı, dualarla Çorum'dan uğurlandı. Down Sendromlular Atletizm Milli Takımı 20- 24 Haziran'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda 10 altın, 10 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 30 madalya kazanarak rekor kırdı. Milli takımda yer alan Çorumlu sporcu Kardelen Demir ise bin 500 metre koşuda ve bin 500 metre yürüyüşte bronz madalyanın sahibi oldu.

Çorumlu sporcu Merve Peker ve Benay Balcı'dan oluşan Özel Sporcular Down Masa Tenisi Milli Takımı ise Dünya ikincisi oldu. Şampiyonada milli takım sporcusu Emirhan Akçakoca, 100 metrede 14.35'lik derecesi ile Dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Emirhan Akçakoca, toplamda 9 madalya kazanarak Cumhuriyet tarihinde bir Dünya Şampiyonası'nda en fazla madalya kazanan Türk sporcu oldu. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Down Sendromlular Atletizm Milli Takım sporcularını ve antrenörleri, dünya şampiyonasındaki üstün başarılarından dolayı tebrik etti.