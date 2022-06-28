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Giriş Tarihi: 28.6.2022 14:39

Viranşehir Belediyesporlu sporcular şampiyonaya damga vurdu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Viranşehir Belediyesporlu sporcular şampiyonaya damga vurdu

Türkiye Kick Boks Federasyonu işbirliğinde Kocaeli’de düzenlenen Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Kick Boks Şampiyonasına katılan Viranşehir Belediyesporlu sporcular, 3 madalya ile dönmeyi başardı.

Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Kick Boks Şampiyonası, 20-27 Haziran 2022 tarihleri arasında Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapıldı.

78 ilden 4 bin 850 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada, Viranşehir Belediyespor rüzgârı esti. Antrenör Mazlum Oktay yönetiminde şampiyonaya katılan Viranşehir Belediyesporlu 3 sporcu, büyük başarı elde ederek 3 madalya kazandı.

Sporculardan Seyithan Başar büyük erkekler 67 kg K1 rules kategorisinde Türkiye 3'üncüsü, Dadvan Sino minik erkekler 42 kg point fighting kategorisinde Türkiye 2'ncisi ve İsrafil Yılmaz da yıldız erkekler 37 kg point fighting kategorisinde Türkiye 3'üncüsü olmayı başardı. Viranşehir Belediyesporlu sporcuların Kick Boks Şampiyonasındaki başarısı Viranşehir'de sevinçle karşılandı. Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda büyük başarı elde eden sporcular ile Antrenörleri Mazlum Oktay'ı tebrik ederek, başarılar diledi.

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Viranşehir Belediyesporlu sporcular şampiyonaya damga vurdu
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