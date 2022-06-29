Şampiyon takımın oyuncusu basketbol severlerle buluşacak

Anadolu Efes'te forma giydiği iki sezonda takımıyla birlikte üst üste Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluğu yaşayan 25 yaşındaki Kıbrıslı Türk basketbolcu Erten Gazi, 1 Temmuz Cuma günü saat 11.00'de, Yakın Doğu Üniversitesi RA Spor Salonu'nda basketbol severlerle biraraya gelecek.
YDÜ Spor Kulübü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte; profesyonel hayatı ve basketbolla ilgili söyleşiye katılacak olan Erten Gazi, katılımcıların sorularını da cevaplayacak. Gazi, sonrasında etkinliğe katılan çocuklara basketbol antrenmanı da yaptıracak.