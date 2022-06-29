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Giriş Tarihi: 29.6.2022 16:22

Şampiyon takımın oyuncusu basketbol severlerle buluşacak

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Şampiyon takımın oyuncusu basketbol severlerle buluşacak

EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes’in Kıbrıslı Türk oyuncusu Erten Gazi, Yakın Doğu Üniversitesi’nde basketbol severlerle buluşacak.

Anadolu Efes'te forma giydiği iki sezonda takımıyla birlikte üst üste Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluğu yaşayan 25 yaşındaki Kıbrıslı Türk basketbolcu Erten Gazi, 1 Temmuz Cuma günü saat 11.00'de, Yakın Doğu Üniversitesi RA Spor Salonu'nda basketbol severlerle biraraya gelecek.

YDÜ Spor Kulübü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte; profesyonel hayatı ve basketbolla ilgili söyleşiye katılacak olan Erten Gazi, katılımcıların sorularını da cevaplayacak. Gazi, sonrasında etkinliğe katılan çocuklara basketbol antrenmanı da yaptıracak.

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Şampiyon takımın oyuncusu basketbol severlerle buluşacak
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