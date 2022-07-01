Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri WADA Başkanı Witold Banka'dan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür mektubu
Giriş Tarihi: 1.7.2022 11:44

WADA Başkanı Witold Banka'dan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür mektubu

AA
WADA Başkanı Witold Banka’dan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür mektubu

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Başkanı Witold Banka, bu yılki "Barış için Temiz Spor Günü" kampanyasına Türkiye’nin gösterdiği destekten dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür mektubu gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, WADA'nın küresel düzeyde başlattığı kampanya, Gençlik ve Spor Bakanlığının destek çağrısı, sosyal medya kanallarında yurdun dört köşesinden çocuklar, gençler, bireyler, sporcular, spor federasyonları, il müdürlükleri, Bakanlığa bağlı yurtlar ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu temsilcilerinden destek buldu.

Destek sayesinde gençlerin, sporcuların ve spor çevresinin sporda etik, adalet, dürüstlük ve kurallara uyumu ifade eden "Temiz Spor- Dürüst Oyun" mesajı binlerce kişiye ulaştı.

WADA'nın her yıl 8 Nisan'da düzenlediği ve geleneksel olarak dürüst spora dair farkındalık yaratmak üzerine odaklanmış "Barış için Temiz Spor (Dürüst Oyun) Günü" sosyal medya kampanyasına Türkiye'nin katılımı dünya çapında diğer ülkelere kıyasla en üst sırada yer aldı.

Witold Banka da "Barış için Temiz Spor Günü" kampanyasına Türkiye'nin gösterdiği destek nedeniyle komitenin 38 üyeli en yüksek politika yapıcı organı olan Mütevelli Heyetinde Avrupa Konseyi'nin yegane kamu otoritesi temsilcisi olan Bakan Kasapoğlu'na, gönderdiği teşekkür mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin Barış için Dürüst Oyun Günü kampanyasına katılımının diğer ülkelere kıyasla en üst sırada olduğu şahsıma bildirildiğinde oldukça etkilendim. Yalnızca sosyal medya kanalları aracılığıyla paydaşları şahsen dahil etmekle kalmayıp aynı zamanda Türk sporcuları, spor federasyonlarını ve dopingle mücadele topluluğunun diğer üyelerini kampanyayı desteklemek için harekete geçirdiniz. Sizlerin ve diğerlerinin sayesinde etik, adalet, dürüstlük ve kurallara riayetle aynı anlamı taşıyan "Dürüst Oyun" mesajı dünya genelinde milyonlarca insana ulaştı. Bu yılki Barış için Dürüst Oyun Günü kampanyasına gösterdiğiniz adanmışlık nedeniyle bir kez daha teşekkür ederim. Sistemi güçlendirmek ve Dürüst Oyun mesajını dünyanın dört bir yanına yaymak için sizlere bir ortak olarak güvenebileceğimizi biliyorum."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Asgari Ücrete zam oranı açıklanıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni asgari ücret zammını duyuracak: 2022 Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
Survivor şampiyonu belli oldu! 2022 Survivor All Star'da şampiyon kim, hangi yarışmacı oldu? Yarışmayı Nisa mı, Adem mi kazandı?
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı 2022 açıklanıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verecek: Asgari ücrete zam oranı için formüller: Asgari ücret brüt-net ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri açıklandı: Bakanlık açıkladı: Bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?
MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2022: Enflasyon farkı ile memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman verilecek?
SON DAKİKA: Türkiye'de ilk Maymun Çiçeği vakası görüldü! Fahrettin Koca ilk vakayı duyurdu: Maymun Çiçeği Hastalığı hangi ilde görüldü?
Emekli zammı son virajı dönüyor! 2022 SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, belli oldu mu?
Survivor şampiyonu kupayı kaldırdı! Survivor 2022 şampiyonu kim oldu, Adem mi Nisa mı?
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Asgari ücrete Temmuz düzenlemesi ile zam hakkında yeni müjde!
Toplantıda dikkat çeken anlar! Japon gazeteciden Başkan Erdoğan'a: Selamünaleyküm
ARKADAŞINA GÖNDER
WADA Başkanı Witold Banka'dan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür mektubu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA