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Giriş Tarihi: 2.7.2022 09:29

Novak Djokovic ve Carlos Alcaraz, Wimbledon'da 4. tura yükseldi

AA
Novak Djokovic ve Carlos Alcaraz, Wimbledon’da 4. tura yükseldi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 5 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz 4. tura çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 5. gün maçları tamamlandı. Erkeklerde 1 numaralı seribaşı ve son 3 organizasyonun şampiyonu Sırp Novak Djokovic, klasmanın 30 numarası Miomir Kecmanovic'i 6-0, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yendi. Djokovic, dördüncü turda turnuvaya özel davetiyeyle katılan Hollandalı Tim van Rijthoven ile karşılaşacak.

5 numaralı seribaşı İspanyol Alcaraz, Alman Oscar Otte'yi 6-3, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve kariyerinde ilk kez Wimbledon'da 4. tur biletini aldı. 9 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Cameron Norrie, ABD'li Steve Johnson'ı 6-4, 6-1 ve 6-0'lık setlerle, 10 numaralı seribaşı Jannik Sinner de 20 numaralı seribaşı ABD'li John Isner'i 6-4, 7-6 ve 6-3'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.

SAKKARİ'DEN ERKEN VEDA
Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari, dünya klasmanının 103 numarası Alman Tatjana Maria'ya 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya üçüncü turda veda etti. Belçikalı Elise Mertens de 2018 Wimbledon şampiyonu Alman Angelique Kerber'i 6-4 ve 7-5'lik setlerle yenerek tur atlayan taraf oldu.

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Novak Djokovic ve Carlos Alcaraz, Wimbledon'da 4. tura yükseldi
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