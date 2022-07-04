Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Bakan Kasapoğlu'ndan Golbol Milli Takımı için tebrik mesajı
Giriş Tarihi: 4.7.2022 12:09

Bakan Kasapoğlu'ndan Golbol Milli Takımı için tebrik mesajı

İHA
Bakan Kasapoğlu’ndan Golbol Milli Takımı için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Finlandiya'da düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Golbol Şampiyonası'nda İsrail'i finalde mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan 19 Yaş Altı Golbol Kadın Milli Takımı’nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Finlandiya'da düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Golbol Şampiyonası'nda finalde İsrail'i mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan 19 Yaş Altı Golbol Kadın Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Finlandiya'nın Lahti kentinde düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Golbol Şampiyonası'nda İsrail'i finalde mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan 19 Yaş Altı Golbol Kadın Milli Takımımızı kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Genç millilerimizin başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, millilerimize başarılarının devamını diliyorum."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Memur ve emekli maaşı zammı belli oldu! 2022 Temmuz zammı, 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşı hesabı ve memur maaşları ne kadar oldu?
MEMUR ZAMMI MAAŞ TABLOSU HESAPLAMA EKRANI: 2022 En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL? Meslek meslek zamlar açıklandı!
Sigara zammı güncel fiyat listesi: 4 Temmuz 2022 Sigaraya zam geldi mi? Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu?
Memur zammı son dakika bugün belli oluyor! 2022 Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek Memur maaşı ne kadar olacak, saat kaçta açıklanacak?
Son dakika | MEB'den öğretmen ataması açıklaması! Taban puanlar ve kontenjan listesi belli oldu
SON DAKİKA! Memur ve emekli zammı kesinleşti! 2022 Temmuz en düşük memur maaşları ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar oldu?
LGS TERCİHLERİ e okul ekranı ile başladı! 2022 LGS tercih robotu ve kılavuzu ile lise tercihleri nasıl yapılır?
Mina Başaran ile düşen uçaktaydı... Feci kazada kızını kaybeden acılı anne yıllar sonra SABAH'a açıkladı: Son mesajı enteresandı!
SON DAKİKA: Enflasyon oranı açıklandı! 2022 TÜİK haziran ayı enflasyon farkı kaç oldu, düştü mü yükseldi mi?
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı hesaplandı! Kazanç yüzde 43'ü aştı: Emekli ve memur maaşları 2022 ne kadar olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Kasapoğlu'ndan Golbol Milli Takımı için tebrik mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA