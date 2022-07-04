Şampiyon takımın oyuncusu tecrübelerini gençlere anlattı

Büyük bir çoğunluğu basketbol meraklısı çocuk ve gençlerden oluşan katılımcılar, Erten Gazi ile birebir sohbet etme şansı da buldu. Gerçekleştirilen sohbetin ardından Gazi, çocuklara basketbol antrenmanı da yaptırdı.

1997'de Güzelyurt'ta doğan Erten Gazi, basketbola 2004'te Güzelyurt Basketbol İhtisas Spor Kulübü'nde başladı. KKTC altyapılarında şampiyonlukları ve yurtdışı temsiliyetleri bulunan Gazi, ilkokul ve ortaokulu Güzelyurt'ta tamamladı. 9'uncu sınıfı tamamladıktan sonra 2012-13 sezonunda İstanbul'da Anadolu Efes ailesine katıldı.

Erten Gazi, 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında Anadolu Efes ile birlikte Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluğu, 2020-21 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Türkiye A Milli Takımı oyuncusu da olan Gazi, halen İstanbul'da Anadolu Efes Spor Kulübünde profesyonel spor yaşantısına devam ediyor.