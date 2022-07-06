Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan milli sporcuları tebrik etti!
Giriş Tarihi: 6.7.2022 16:43

Başkan Recep Tayyip Erdoğan milli sporcuları tebrik etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan milli sporcuları tebrik etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19. Akdeniz Oyunları'nda 108 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan milli sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "19. Akdeniz Oyunları'nda 45 altın, 26 gümüş, 37 bronz olmak üzere toplam 108 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Ülkemizi temsil eden tüm sporcularımıza emekleri, gayretleri, döktükleri alın teri için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, madalya kazanan sporcuların isimlerine de yer verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Ödeme takvimi duyuruldu: Temmuz emekli memur zam farkları ne zaman ödenecek?
SON DAKİKA: Emekliye zam memura fark! Kazanç 2.680 TL'yi buldu: Temmuz zammı ile SSK, Bağ-Kur, memur zammı ve enflasyon farkı ne kadar oldu?
Emekli maaşları ne zaman yatacak, erken ödenecek mi? 2022 Zamlı emekli maaşı ödeme takvimi belli oldu!
Memur maaş zam farkları ne zaman ödenecek, hangi tarihte? Temmuz Zamlı memur ve emekli maaşları 2022 ödeme takvimi netleşti!
Emekli maaş zammı hesaplama tablosu ortaya çıktı! Temmuz 2022 emekli zammı ile SSK ve BAĞKUR emekli maaşı ne kadar oldu?
Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? 2022 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak ve kimler alabilir?
Son dakika: 3600 ek gösterge, asgari ücret ve Temmuz zamlarından sonra AK Parti'den 3 önemli adım: Tarih belli oldu
Son dakika: Diploma yırtmalı provokasyonun sır perdesi aralandı! O doktor ve kardeşleri FETÖ okulunda yetişmiş
Dünyaca ünlü profesör ülkesi ABD'yi topa tuttu Türkiye'nin liderliğine dikkat çekti: "Erdoğan'da bunu gördüm"
MEMUR ZAMMI İLE MAAŞLAR TEK TEK HESAPLANDI: 2022 En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL?
Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan milli sporcuları tebrik etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA