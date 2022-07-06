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Giriş Tarihi: 6.7.2022 11:00

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş şampiyon sporcularla bir araya geldi

İHA
Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş şampiyon sporcularla bir araya geldi

Atatürk Stadyumunda atletizm sporcularının antrenmanlarını ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, şampiyon sporcuları tebrik etti.

Fikret Keleş, 25-26 Haziran tarihinde Bursa'da yapılan U23 Kadınlar ve Büyükler Türkiye Atletizm Şampiyonasında 5 bin metrede Türkiye Şampiyonu, 3 bin metre engellide Türkiye 3'üncüsü olan Kader Güvenç ve aynı yarışmada U23 kategorisinde Türkiye 2'ncisi ve Türkiye 3'üncüsü Kadir Demirel ile sohbet ederek başarılarından dolayı sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Adıyaman, milli sporcu yetiştiren bir kent olarak tüm branşlarda önemli başarılara imza atmayı başarıyor. Bizler gençlerimizin daha büyük başarılar elde etmesi için tüm imkânlarımızı seferber ederek tesislerimizden 24 saat yararlanmalarına imkân sağlıyoruz. Bu bağlamda sporcularımız Kader ve Kadir başarılarımız için önemli örnek teşkil ediyor. Ben sporcumuzu ve antrenörümüzü katıldıkları her müsabakada elde ettikleri başarılardan dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Ayrıca Okulların tatile girmesi ile birlikte çocukların ve gençlerin sporla vakit geçirmeleri, topluma daha güçlü ve sağlıklı kazandırılmaları amacıyla, GSB Spor Okulları çerçevesinde kurs gören çocuklarla yakından ilgilenen İl Müdürü Fikret Keleş, "Adıyaman'daki tüm spor tesislerimiz 7/24 çocuklarımızın ve halkımızın hizmetinde. Biz de İl Müdürlüğü olarak, tüm öğrencilerimizi spora teşvik ederek bütün tesislerimizden faydalanmaları ve istedikleri branşta kendilerini geliştirebilmeleri için bütün antrenör ve idarecilerimizle birlikte gençliğimizi sağlıklı bir nesil olarak yetiştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyor ve eğitimle sporu el ele gönül gönülle birlikte yükseltmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Atletizm sporcularını antrenman esnasında ziyaret ederek sporculara eşlik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, sporcularla tek tek sohbet ederek onlara tatlı ikramında bulunarak hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş şampiyon sporcularla bir araya geldi
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