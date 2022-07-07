Minikler Tekvando Türkiye Şampiyonası Amasya’da yapılacak

Tekvando Fedarasyon Başkanı Metin Şahin konu ile ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu'yu makamında ziyaret etti.

Başkanı Hasan Davulcu "Tekvando Fedarasyon Başkanı Metin Şahin 'e ziyaretleri ve hoş sohbeti için teşekkür ediyorum. Amasya'da yaklaşık 10 gün sürecek 4 bin sporcuya da başarılar diliyorum. Minikler Tekvando Türkiye Şampiyonası da Amasya'ya yakışan bir etkinlik olacak. Sporun ve sporcunun her daim yanında olan kıymetli Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da bu vesile ile şükranlarımı sunuyorum" dedi.