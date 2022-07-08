Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Formula 1 Avusturya GP'de pole pozisyonu Max Verstappen'in!
Giriş Tarihi: 8.7.2022 20:56

Formula 1 Avusturya GP'de pole pozisyonu Max Verstappen'in!

AA
Formula 1 Avusturya GP’de pole pozisyonu Max Verstappen’in!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağı Avusturya Grand Prix'sinde pole pozisyonunu Red Bull takımından Hollandalı Max Verstappen kazandı.

Son şampiyon Verstappen, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında 1 dakika 4.984 saniyelik süresiyle en hızlı turu attı.

Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, liderin 0.029 saniye arkasında ikinciliği, takım arkadaşı İspanyol Carlos Sainz ise Verstappen'den 0.082 saniye yavaş turlayarak üçüncülüğü elde etti.

Sıralama turlarının son seansında Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotları Lewis Hamilton ve George Russell kaza yaptı.

Pilotların Avusturya Grand Prix'sine hangi cepten başlayacağını belirleyecek sprint yarışı yarın TSİ 17.30'da gerçekleştirilecek.

Sprint mücadelesini ilk 8 sırada bitiren pilotlara, 1'den 8'e kadar puan verilecek. 71 turluk yarış da 10 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Milyonlara seyyanen zam ve ödeme takvimi! Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Memur ve emekli maaşı enflasyon farkı ile ne kadar kaç TL oldu?
Emekli maaşı ne zaman yatacak, erken ödenecek mi? BAĞKUR - SSK zamlı emekli maaşları ne zaman verilecek?
Ekrem Karakaya kimdir, kaç yaşındaydı, nasıl öldü? Doktor Ekrem Karakaya Konya Şehir Hastanesi'nde katledildi!
Son dakika | Konya'da öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'nın kardeşiyle son konuşması ortaya çıktı
Benzin fiyatı ve motorin fiyatı indirim aldı mı, zam geldi mi? 8 Temmuz 2022 Cuma LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?
Bugün bankalar çalışıyor mu, tatil mi? 8 Temmuz 2022 Cuma Arefe günü bankalar açık mı, kaça kadar açık?
SON DAKİKA: Emekliye zam memura fark! Kazanç 2.680 lirayı gördü: Temmuz zammı ile SSK, Bağ-Kur, memur zammı ve enflasyon farkı ne kadar oldu?
Kurban bayram namazı saat kaçta? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati 2022 ve il il bayram namazı saatleri
Bekçi alımı sınav yerleri son dakika açıklandı! 2022 Bekçilik sınavı giriş belgesi yayımlandı! EGM PA sınav belgesi sorgulama ekranı
SON DAKİKA: Asgari ücret, emekli ve memur Temmuz zammı sonrası yeni düzenleme! Bütün çalışanları ilgilendiriyor: O tutarlar yüzde 50 arttı
ARKADAŞINA GÖNDER
Formula 1 Avusturya GP'de pole pozisyonu Max Verstappen'in!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA