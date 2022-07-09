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Giriş Tarihi: 9.7.2022 18:04 Son Güncelleme: 9.7.2022 18:16

Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde kazanan Elena Rybakina!

AA
Wimbledon’ın tek kadınlar finalinde kazanan Elena Rybakina!

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Tunuslu Ons Jabeur'u 2-1 yenen Kazak Elena Rybakina, şampiyon oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının kadınlar şampiyonunu belirleyecek maçta, kariyerlerinin ilk grand slam finaline çıkan Tunuslu Jabeur ile Kazak Rybakina karşı karşıya geldi.

Grand slam finali oynayan ilk Afrikalı kadın tenisçi Jabeur ile büyük turnuvalarda finale yükselen ilk Kazak raket Rybakina arasındaki mücadele, büyük heyecana sahne oldu.

Rakibinin 17 basit hatasına karşılık yalnızca 6 hata yapan Jabeur, 3 ve 9. oyunda servis kırdığı ilk seti 6-3'lük skorla hanesine yazdırdı.

Rybakina, 2. setin başında bulduğu maçtaki ilk servis kırma puanını iyi değerlendirdi ve servis oyununu da alarak 2-0'lık skor avantajını yakaladı. Kortta daha iyi hareket etmeye başlayan ve hata sayısını azaltan Rybakina, 13 puan kazandıran vuruşa imza attığı seti 6-2 kazanarak skoru 1-1'e getirdi.

Rüzgarı arkasına alan Rybakina, servis kırarak başladığı final setinde rakibine sadece iki oyun vererek üçüncü seti 6-2, toplam 1 saat 47 dakika süren maçı da 2-1 aldı.

Rybakina böylece grand slam turnuvası kazanan ilk Kazak tenisçi olarak tarihe geçti. 23 yaşındaki raket, kariyerindeki ise 3. tekler şampiyonluğunu elde etti.

Kazak tenisçi ayrıca 2 milyon sterlin para ödülünün de sahibi oldu.

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Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde kazanan Elena Rybakina!
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