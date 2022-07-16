Kaan Kanat Hatayspor’da

Kaleci sorununu Trabzonspor'dan Erce Kardeşler ile prensipte anlaşarak çözen Atakaş Hatayspor transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yeni sezona güçlü bir kadro girme hedefi ile transferlerini yapan Bordo-Beyazlılar, Adana Demirspor'dan sol bek Kaan Kanak'ıda renklerine bağladı. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile her konuda anlaşan Atakaş Hatayspor, yeni futbolcusuna Erzurum'daki hazırlık kampında imza töreni düzenledi. Düzenlenen imza törenine Atakaş Hatayspor'un onursal Başkanı Lütfü Savaş, Başkan Vekili Mustafa Özat, Adın Toksöz, Genel Sekreter Rahmi Vardı ve Yönetim Koordinatörü Mithat Baklacı katıldı. Kendisini 2 yıllığına bordo-beyazlı renklere bağlayan imzayı atan Kaan Kanat, Atakaş Hatayspor'a katkı vermeye geldiğini söyledi.

Transferi Atakaş Hatayspor Kulübü resmi internet sitesinden duyurdu. Kaan Kanat'ı renklerine bağladıklarını duyuran Bordo-Beyazlı kulüp, "Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor forması giyen tecrübeli sol bek Kaan Kanak ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Erzurum'da, kamp yaptığımız otelde gerçekleşen imza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Başkan Vekilimiz Prof. Dr. Mustafa Özat, Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz, Genel Sekreterimiz Rahmi Vardı ve Altyapı, Yönetim Koordinatörümüz Mithat Baklacı katıldı. Kaan Kanak'a hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." dedi.