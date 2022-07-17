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Giriş Tarihi: 17.7.2022 16:53

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de ikinci kez birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere’de ikinci kez birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere ayağının ikinci yarışında da birinci oldu.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere ayağının ikinci yarışında da birinci oldu.

Donington Park Pisti'nde koşulan ikinci yarışta birinci cepten başlayan Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Takımı sporcusu Toprak, damalı bayrağı ilk sırada geçmeyi başardı ve ikinci yarışını yine İngiltere'de kazandı.

Toprak dün Donington Park Pisti'nde birinci olarak bu yılki ilk yarışını kazanmayı başarmıştı.

Yarışta Ducati pilotu İspanyol Alvaro Bautista ikinci, Kawasaki pilotu Büyük Britanyalı Jonathan Rea üçüncü oldu.

DÜNYA SUPERSPORT ŞAMPİYONASI

Öte yandan, Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İngiltere ayağındaki ikinci yarışta 8'inci olurken, MV Agusta Reparto Corse ekibinin sürücüsü Bahattin Sofuoğlu yarışı tamamlayamadı.

Müsabakada Yamaha pilotu İsviçreli Dominique Aegerter birinci, bir diğer Yamaha pilotu İtalyan Lorenzo Baldassarri ikinci, Ducati pilotu İtalyan Nicolo Bulega üçüncü sırayı aldı.

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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de ikinci kez birinci oldu
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