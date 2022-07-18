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Giriş Tarihi: 18.7.2022 11:47

Beyzbol oyuncusu Juan Soto 440 milyon doları reddetti!

Beyzbol oyuncusu Juan Soto 440 milyon doları reddetti!

MLB takımlarından Washington Nationals'ın dış saha oyuncusu Juan Soto, 440 milyon dolarlık dudak uçuklatan yeni kontrat teklifini reddetti.

Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) takımlarından Washington Nationals'ta forma giyen Juan Soto, takımın sunduğu yeni sözleşmeyi kabul etmedi.

Athletic'in dayandırdığı haberde, Soto'nun takımdan ayrılmak istediği ve daha iyi bir kontrat bulabileceğini düşündüğü için kontrat teklifine sıcak bakmadığı belirtildi.

Nationals'ın 23 yaşındaki oyuncuya 15 yıl için 440 milyon dolar teklif ettiği kaydedildi.

TARİHE GEÇEBİLİR

Haberde, Juan Soto'nun 2025'te serbest kalacağı ve yeni imzalayacağı sözleşmeyle birlikte lig tarihinin en çok kazanan oyuncusu olabileceği ifade edildi.

Washington Nationals'ın teklifini kabul etmesi halinde de lig tarihinin en çok kazanan oyuncusu olacak Soto'nun, 2025'te serbest kalarak 500 milyon dolardan fazla bir kontrat bulabileceği aktarıldı.

Los Angeles Angeles'ın dış saha oyuncusu Mike Trout, 2019'da 12 yıl için 426.5 milyon dolarlık sözleşmesiyle lig rekorunu kırmıştı.

Nationals'la 1 kez World Series kazanan Soto, 0.405'le ligde bu sezon en iyi vuruş ortalamasına sahip 5. oyuncu konumunda yer alıyor.

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Beyzbol oyuncusu Juan Soto 440 milyon doları reddetti!
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