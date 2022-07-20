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Giriş Tarihi: 20.7.2022 13:55

Eczacıbaşı Dynavit, smaçör Yaprak Erkek'i transfer etti

AA
Eczacıbaşı Dynavit, smaçör Yaprak Erkek’i transfer etti

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, geçen sezonu Polonya'nın Il Capital Legionovia Legionowo takımında geçiren Yaprak Erkek'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Polonya Ligi'nde önemli bir tecrübe kazanan Yaprak'ı kulübümüze transfer ettik. Takımımıza katmış olduğumuz genç smaçörümüzle daha da gelişeceğimize inanıyoruz" denildi.

Transfer öncesi görüşlerini aktaran Yaprak Erkek ise, "Bu büyük ailenin bir parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Eczacıbaşı'na gelerek hayallerimden birini daha gerçekleştirmiş oldum. Takımımızın başarısı ve hedefleri için çok çalışıp elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

2001 doğumlu olan Yaprak Erkek, smaçör olarak görev yapıyor. İlbank altyapısından yetişen Yaprak, geçen sezon Polonya'nın Il Capital Legionovia Legionowo takımıyla Polonya Kupası'nda final oynama başarısı gösterdi. Erkek, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı ile gümüş madalya elde etti.

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Eczacıbaşı Dynavit, smaçör Yaprak Erkek'i transfer etti
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