Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Buradan Türkiye’ye yeni yıldızlar yetiştireceğiz

"KREDİLERLE İLGİLİ YENİ BİR ÇIĞIR AÇTIK"

Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtların, Türkiye'nin dört bir yanında yaz tatilinde gezmek isteyen 18-25 yaş arası gençlere de ücretsiz olarak konaklama imkanı sağlayacağını hatırlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Ayrıca biliyorsunuz kredi borçlarıyla ilgili düzenleme Cumhurbaşkanımızın her zamanki gibi genç odaklı anlayışıyla yeni bir boyut kazandı. Nasıl bu ülkede bursları, nasıl bu ülkede kredileri, nasıl bu ülkede yurtları en güçlü bir sistemle hiçbir ülkenin rekabet edemeyeceği seviyede ortaya koyduysak, öğrenci odaklı, genç odaklı bir şekilde hizmet anlayışıyla ortaya koyduysak, milyonlarca gence erişir bir şekilde kredi alt yapısını, burs alt yapısını, yurt alt yapısını inşa ettiysek işte bugün aynı anlayışla 20 yıldan beri hizmet ettiğimiz misyon ve ruhla kredilerle ilgili yeni bir çığır açtık. İşte o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın genç dostu, hizmet odaklı siyasetinin yeni bir ürünüdür."

"ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Kasapoğlu, dezenformasyonla, algıyla işi başka yöne çekmek isteyenler olduğunu vurguladı. Milletin 20 yıldır kimin neyi yaptığını, kimin neye karşı çıktığını çok iyi bildiğini ifade eden Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bizler de yine bu anlayışla, hizmet odaklı anlayışla, genç odaklı anlayışla, eser siyasetiyle, durmadan, yorulmadan ve hiçbir şekilde aldırmadan milletimizle birlikte üretmeye devam edeceğiz. Bunu bir kez daha vurguluyorum. Gençlerle aramıza kimse giremeyecek. Gençlerimizi kimse kandıramayacak. Bir gencimizi dahi feda etmeye, bir gencimizi dahi heba etmeye ne gönlümüz razı olur ne buna müsaade ederiz."