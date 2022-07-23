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Giriş Tarihi: 23.7.2022 15:56

Hamburg Açık'ı ABD'li tenisçi Bernarda Pera kazandı

AA
Hamburg Açık’ı ABD’li tenisçi Bernarda Pera kazandı

Hamburg Açık Tenis Turnuvası'nda ABD'li Bernarda Pera, kupanın sahibi oldu.

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvasının tekler finalinde, dünya 2 numarası Estonyalı Anett Kontaveit ile sıralamanın 81. basamağında yer alan Pera karşılaştı.

1 saat 14 dakika süren mücadeleyi 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan 27 yaşındaki Pera, sürprize imza atarak adını zirveye yazdırdı.

Geçen hafta Macaristan Açık'ta kupaya uzanan Pera, kariyerinin ikinci WTA turnuvası şampiyonluğuna Hamburg'ta ulaştı. Son haftaların formda tenisçisi, kortlardaki galibiyet serisini ise 12 maça çıkardı.

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Hamburg Açık'ı ABD'li tenisçi Bernarda Pera kazandı
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