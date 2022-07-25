Ragbide tarihi başarı

Ragbi U18 Milli Takımımız tarihi bir başarıya imza atarak Ragbi Avrupa Trophy Turnuvası'nı ikinci tamamladı. Millilerimiz Letonya Riga'da oynanan final müsabakasında, İsviçre'ye 34-12 kaybederek turnuvayı ikinci bitirdi. Tarihinde ilk defa final oynayan millilerimiz, bu başarısıyla 2023 U-18 Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Türkiye Ragbi Federasyon Başkanı Murat Pazan, "Son yıllarda popüler olan rugby sporu, ülkemizde de ilgi görmeye başladı. U18 ekibimizin başarısı da bunun bir göstergesi oldu. Trophy serisinde Avrupa ikincisi olan ve 2023 Avrupa Şampiyonası'na yükselen milli takımımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.