Duplantis kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi

ABD'nin Eugene kentinde düzenlenen 18. Dünya Atletizm Şampiyonası bir rekor, bir de tescil etdilmeyen rekorla kapandı. Erkekler sırıkla atlamada, dünya rekortmeni İsveçli sporcu Armand Duplantis, 6.21 metrelik atlayışıyla bir önceki rekorunu (6.20) kırarak altın madalyaya uzandı.

Bu dalda finale kalarak bir ilke imza atan Ersu Şaşma ise 5.80'lik derecesiyle 8. oldu. Kadınlar 100 metre engelli yarı finalinde 12.12 ile dünya rekoru kıran Nijeryalı Tobi Amusan, finalde 12.06 ile altın aldı. 25 yaşındaki atletin final derecesi, rüzgâr yasal sınırda olmadığı için dünya rekoru kabul edilmedi.