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Giriş Tarihi: 30.7.2022 11:54

Bodrumlu Aysu tarih yazdı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bodrumlu Aysu tarih yazdı

21 yaşındaki açık deniz yüzücüsü Bodrumlu Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçme hayalini gerçekleştirdi. Türkoğlu, Manş Denizi'ni tam 16 saatte hiç durmadan yüzüp geçerek geçen en genç Türk yüzücü oldu.

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Bodrumlu Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk sporcu olmayı, kendisinin ve Türkiye'nin adını tarihe yazdırmayı hedefledi.

7 yıldır yüzme sporuyla ilgilenen Aysu Türkoğlu, Manş'ı geçme idealinden vazgeçmedi. Bu Türkoğlu, İngiltere'nin Dover kasabasından kulaç atmaya başladı. Yoğun rüzgar ve dalgalara rağmen Türkoğlu 16 saat yüzerek Manş Denizi'ne yüzerek geçen en genç Türk kadın olarak adını tarihe yazdırdı.

TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR

Aysu Türkoğlu'nun son dakikalarında hocası Bengisu Avcı Erdoğan da denize atladı. Kurallar gereği Aysu Türkoğlu ve Bengisu Avcı Erdoğan birlikte karaya çıktı. Aysu Türkoğlu ve Bengisu Avcı Erdoğan, karaya çıktıktan sonra birlikte Türk Bayrağı açtılar.

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Bodrumlu Aysu tarih yazdı
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