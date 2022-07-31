Avrupa şampiyonu Nusret Fethi Yakşi'den özel açıklamalar! "Gözümün önüne öğrencilerim geldi"

Kemer mücadelesine çıkan Avrupa şampiyonu kickbokscu Nusret Fethi Yakşi, çıktığı karşılaşmanın başında nakavt olmaktan kurtulan ve pes etmeyerek mücadelesine devam etti ve Faslı rakibine ringi dar ederek kemerin sahibi oldu. Şampiyon sporcumuz Yakşi, o anlardaki duygularını SABAH Spor'a anlattı.
"GÖZÜMÜN ÖNÜNE ÖĞRENCİLERİM GELDİ"
SORU: Son çıktığın kemer maçında bir darbe aldın yere düştün. Ama pes etmeyerek kazanmayı bildin. Nasıl geri döndün?
Evet iyi başlamıştım ama yediğim bir tekme dengemi bozdu. Ve düştüm. Bir an ben de acaba kaybediyor muyum diye panik yaptım. Ama gözümün önüne antrenmanlarım, beni izleyen sevenlerim, öğrencilerim geldi. Gücümü topladım. Ve emeklerimin boşa gitmemesi için elimden geleni yaparak geri döndüm. Rakibin de hata yapacağını biliyordum ve o anı bekledim. Sonrasında ise hız kesmeden yumruklarımla maçı kazanarak kemerin sahibi oldum.
Fotoğraf: Turgut Doğan
"MADALYALARI DAĞITIYORUM"
SORU: Hayallerin neler?
İstediğim tek şey; gençlere küçük çocuklara örnek olabilmek. Bu adam bu zorluklara rağmen buralara gelebildi en alttan en üste çıkabildi dedirtebilmek onlara bir umut bir motivasyon idol olabilmek. Dünya şampiyonu olarak bunu da başaracağıma inanıyorum. Evimde o kadar çok kupa madalya var ki. Ben madalyalarımı ve kupalarımı öğrencilerime, kardeşlerime onlar da motive olsun heveslensin ve bu spora daha gönülden bağlansın diye dağıtıyorum.
Fotoğraf: Turgut Doğan
"REHAVETE KAPILMAMAK GEREKİYOR"
SORU: Bu sporda kendini nerede görüyorsun?
Başarıya gitmek için her zaman kendimi 1 numara olarak görmüşümdür. Ama bunun rehavetine kapılmamak gerekir. Ben oldum dediğin anda düşüşe geçersin. Çalışmayı hiç bırakmıyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum ve ben 1 numarayım diyorum.
"HEP KEBAPÇI ÇIKIYOR TEK BOKSÖR BENİM"
SORU: Bize biraz kendini tanıtır mısın?
Şanlıurfalıyım. 8 kardeşiz 4'üncü benim. Ben bu spora başladıktan 6 ay sonra ailemin haberi oldu. Şanlıurfa'dan hep kebapçı, türkücü çıkıyor Avrupa'da adını duyurmuş tek boksör çıktı oda benim.
Fotoğraf: Turgut Doğan
"NAKLİYE İŞİNDEYİM"
SORU: Şu anda geçimini nasıl sağlıyorsun?
Hem spor yapıyorum, hem nakliye işinde çalışıyorum, hem de ekstra özel dersler veriyorum. Benim bunları yapmamam lazım aslında günde 2 defa antrenman yapmam gerekiyor ama ben yapamıyorum çalışmak ev geçindirmek zorundayım.
"SPOR SAVAŞÇISIYIZ"
SORU: Bu sporu yaparken ve maçlarda seni en çok ne motive ediyor?
Bu başarılar kolay gelmiyor. Maçlarda burnunuz kırılıyor, çenemiz açılıyor. Ülkemizin bayrağını en üst yerlerde temsil edebilmek için adete savaşıyoruz. Bizler spor savaşçısı gibiyiz.
Fotoğraf: Turgut Doğan
SORU: Önce boks ile başlıyorsun spora, sonrasında Kickboksa geçiyorsun bu geçiş nasıl oluyor?
Ben boksa Beşiktaş'ta başladım. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer oldum. 2014- 2017 ye kadar Fenerbahçe'de sporcuydum. Sonra kendi isteğimle askere gittim 12 ay aslında gitmeme şansım vardı sporcu olduğum için ama gitmek istedim. Döndüğümde hocam rica etti daha başarılı olacağımı düşündü. O şekilde geçiş yaptım. Bokstan geliyorum ama tekmelerim de en az yumruklarım kadar kuvvetli.
SORU: Bokstan vazgeçemediğini söyledin sebebi ne?
Ben bugün dövüş sporunu bıraksam, yarın bir tane sporcu çıkar. Türkiye'ye meydan okur ve ben onun karşısına çıkamazsam çok üzülürüm. Bir gün başkan beni aradı ''Nusret merhaba bir tane sporcu var daha önce 2 tane Türk'ü yenmiş, Fransa'da haber yapmışlar hiçbir Türk yenemedi diye dövüşür müsün?'' dedi ''dövüşürüm'' dedim çıktık ringe artık çok mu dua ettik bilmiyorum ama ringde çocuğun bacağı kırıldı ve Türk'ün gücünü göstermiş olduk.
SORU: Türkiye'de sporcu olmak nasıl bir duygu?
Öncelikle herhangi bir dalda profesyonel sporcu olmak ülkeni temsil etmek harika bir duygu. Bizim branşımız kickboks kolay değil ama beni cezbeden kısım da zorlayıcı tarafı. Sürekli çalışmak zorundasınız. Destekçilerimi gördükçe daha da motive oluyorum onlara teşekkür ediyorum. Sadece yakınlarım değil başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na sporcuların gelişmesi için her türlü fedakarlığı yaptıkları için en büyük teşekkürü onlara etmek istiyorum. Kemerler madalyalar kazanarak onları gururlandırmak istiyorum.
Fotoğraf: Turgut Doğan
SORU: Yakın zamanda büyük bir şampiyonaya katılacaksın nasıl hazırlanıyorsun beklentin neler?
Şampiyonaya günde çift antrenman yaparak hazırlanıyorum. Antrenmanlarımı 2 saate çıkarttım yoğun bir tempodayım. Hedefim birinci olmak genel olarak bir hedefim daha var bu şampiyonadan sonra da dünya şampiyonu olmak istiyorum.
"HARİKA BİR JENERASYON GELİYOR"
SORU: Ülke olarak boksta başarılı mıyız?
Çok başarılı boksörlerimiz var. Şuan alt yapıdan gelen harika bir jenerasyon var. Her geçen gün daha da ileri gidiyoruz. İsteyen herkes bu sporu yapabilir. Devletimiz her türlü imkanı sağlıyor. Belediyeler tarafından açılan salonlar var, eğitmenler var. Yeter ki biz isteyelim inanalım.
SORU: Maça çıkmadan önce yaptığın bir uğrun var mı?
Maçlara çıkmadan önce mutlaka dua ederim. Bu beni manevi açıdan güçlendiriyor. Ringe duasız çıktığımı hatırlamam.