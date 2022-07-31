Avrupa şampiyonu Nusret Fethi Yakşi'den özel açıklamalar! "Gözümün önüne öğrencilerim geldi"



Fotoğraf: Turgut Doğan

SORU: Önce boks ile başlıyorsun spora, sonrasında Kickboksa geçiyorsun bu geçiş nasıl oluyor?

Ben boksa Beşiktaş'ta başladım. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer oldum. 2014- 2017 ye kadar Fenerbahçe'de sporcuydum. Sonra kendi isteğimle askere gittim 12 ay aslında gitmeme şansım vardı sporcu olduğum için ama gitmek istedim. Döndüğümde hocam rica etti daha başarılı olacağımı düşündü. O şekilde geçiş yaptım. Bokstan geliyorum ama tekmelerim de en az yumruklarım kadar kuvvetli.

SORU: Bokstan vazgeçemediğini söyledin sebebi ne?

Ben bugün dövüş sporunu bıraksam, yarın bir tane sporcu çıkar. Türkiye'ye meydan okur ve ben onun karşısına çıkamazsam çok üzülürüm. Bir gün başkan beni aradı ''Nusret merhaba bir tane sporcu var daha önce 2 tane Türk'ü yenmiş, Fransa'da haber yapmışlar hiçbir Türk yenemedi diye dövüşür müsün?'' dedi ''dövüşürüm'' dedim çıktık ringe artık çok mu dua ettik bilmiyorum ama ringde çocuğun bacağı kırıldı ve Türk'ün gücünü göstermiş olduk.

SORU: Türkiye'de sporcu olmak nasıl bir duygu?

Öncelikle herhangi bir dalda profesyonel sporcu olmak ülkeni temsil etmek harika bir duygu. Bizim branşımız kickboks kolay değil ama beni cezbeden kısım da zorlayıcı tarafı. Sürekli çalışmak zorundasınız. Destekçilerimi gördükçe daha da motive oluyorum onlara teşekkür ediyorum. Sadece yakınlarım değil başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na sporcuların gelişmesi için her türlü fedakarlığı yaptıkları için en büyük teşekkürü onlara etmek istiyorum. Kemerler madalyalar kazanarak onları gururlandırmak istiyorum.