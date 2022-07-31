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Giriş Tarihi: 31.7.2022 16:09

Toprak Razgatlıoğlu’ndan son altı yarışta beşinci zafer

Toprak Razgatlıoğlu’ndan son altı yarışta beşinci zafer

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK’in altıncı durağı olan Çekya’da zafere ulaştı.

Superpole yarışını kazanarak hafta sonunun ikinci yarışına birinci sırada başlayan Toprak, damalı bayrağı ilk sırada geçerek, son altı yarışta beşinci galibiyetini aldı.

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu olarak Türkiye'ye motor sporları tarihindeki en büyük başarıyı getiren Toprak Razgatlıoğlu, 2022 Dünya Superbike Şampiyonası'nın altıncı durağı olan Çekya'da zafere ulaştı. Güne Superpole yarışını kazanarak başlayan Toprak, hafta sonunun ikinci yarışına pole pozisyonundan başladı ve rakiplerini geride bırakarak damalı bayrağı ilk sırada gördü. Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, Britinya GP'de kazandığı iki yarışın ardından Çekya'da da galibiyete ulaştı.

YEDİ TUR KALA BİRİNCİLİĞİ ALDI

22 turluk yarışa pole pozisyonundan başlayan Toprak Razgatlıoğlu, rakipleri Jonathan Rea ve Alvaro Bautista'yla kıyasıya bir rekabete girdi. Üçlü arasında tur tur liderliğin el değiştirdiği yarışın bitimine yedi tur kala Toprak liderliğe yükseldi. Son bölümde de çekişmenin devam ettiği yarışta milli motosikletçi, damalı bayrağı ilk sırada geçti ve son altı yarışta beşinci galibiyetini aldı. İkinciliği Alvaro Bautista, üçüncülüğü de Jonathan Rea elde etti. 2022 WSBK'de sezonun yedinci durağı olan Fransa GP, 9-11 Eylül tarihlerinde koşulacak.

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Toprak Razgatlıoğlu’ndan son altı yarışta beşinci zafer
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