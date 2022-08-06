Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Son dakika: İsmail Nezir dünya şampiyonu oldu
Giriş Tarihi: 6.8.2022 09:55 Son Güncelleme: 6.8.2022 09:55

Son dakika: İsmail Nezir dünya şampiyonu oldu

AA
Son dakika: İsmail Nezir dünya şampiyonu oldu

Milli atlet İsmail Nezir, Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engelli finalinde altın madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kolombiya'nın Cali şehrinde düzenlenen organizasyonda genç milli atlet, finalde 48.84'lük derecesiyle birinci oldu ve dünya şampiyonluğunu elde etti.

Nezir, Türk atletizm tarihinde 400 metre engellide 49 saniyenin altına Yasmani Copello'dan sonra inen ikinci isim oldu. Türkiye, geçen yıl yapılan şampiyonada da bu kategoride Berke Akçam'la altın madalyaya uzanmıştı.

Türkiye'nin şampiyonadaki madalya sayısı, 2'si altın, 1'i gümüş ve 1'i bronz olmak üzere toplamda 4'e yükseldi.

EN ÇOK OKUNANLAR

KPSS sınav takvimi ÖSYM tarafından açıklandı! İşte 2022 ÖSYM KPSS sınav takvimi ve tarihleri
YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 YKS tercih sonuçları için kritik süreç resmen başladı!
ÖSYM’den 2022 KPSS’ye ilişkin duyuru geldi! KPSS sınav takvimi açıklandı mı? KPSS sınav yeri değişikliği uyarısı!
GSB personel alımı başvuruları başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı şartları nelerdir, başvurular ne zaman yapılacak?
TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları ve tarihleri! TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir, ev fiyatları belli oldu mu?
YKS tercih sonuçları için kritik süreç başladı; gözler ÖSYM’de! 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA! Dünyanın gözü Soçi'deydi: Başkan Erdoğan'dan FLAŞ Suriye mesajı! "Bölgeyi rahatlatacak"
Motorine ve benzine indirim peş peşe geldi! 5 Ağustos 2022 Cuma bugün akaryakıt fiyatları LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: İsrail, Gazze Şeridi'nde yine sivilleri vurdu! Bilanço ağırlaşıyor...
Son dakika: Beşiktaş JK yöneticisine silahlı saldırı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İsmail Nezir dünya şampiyonu oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA