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Giriş Tarihi: 6.8.2022

Spor turu

Spor turu
Marc Cucurella rekor ücretle Chelsea'de
PREMIER Lig devi Chelsea, sol bekine Brighton&Hove Albion'da forma giyen Marc Cucurella'yı transfer etti. İspanyol oyuncuyu 72 milyon Euro bedelle alan Maviler, futbol piyasasında bir sol beke ödenen en fazla bonservisi verdi. 24 yaşındaki futbolcu, Chelsea ile 6 yıllık sözleşmeye imza attı. Anlaşmanın bir parçası olarak genç oyuncu Levi Colwill, kiralık olarak Brighton'a gönderildi.

Ronaldo, Pereira'nın kulübüne gidebilir
İKINCI Manchester United macerasında istediğini bulamayan Cristiano Ronaldo için flaş bir transfer hamlesi geldi. Eurosport'ta yer alan habere göre; Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Corinthians'ta başkan Duilio Monteiro Alves, 37 yaşındaki süper yıldızı almak istediklerini doğrulayarak, "Büyük bir rüya görüyorum. Futbolda her şey mümkün. Birden Ronaldo'nun Brezilya'da oynamak istediğini açıkladığını düşünün" diye konuştu.

Giresunspor kaleye Ferhat Kaplan'ı aldı
SÜPER Lig ekibi Bitexen Giresunspor, son olarak Adana Demirspor'da forma giyen kaleci Ferhat Kaplan'ı renklerine bağladığını açıkladı. 33 yaşındaki file bekçisinin yeşil-beyazlı takıma 1 yıllık imza attığı öğrenilirken, kulüp yaptığı açıklamada, "Ferhat Kaplan'a çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çakır: Tecrübelerimi gençlere aktaracağım
HAKEMLİK kariyerini noktalayan ve hakem eğitmeni olarak görevlendirilen Cüneyt Çakır, bir veda mesajı paylaştı. 45 yaşındaki Çakır şu ifadeleri kullandı: "28 yıl önce büyük hayallerle başladığım hakemlik serüvenimi, hayallerime kavuşmuş olmanın verdiği gururla noktalıyorum. Türk Hakemliği sayesinde Cüneyt Çakır oldum. Bu bilinçle bugün edindiğim tecrübeyi genç Türk Hakemleriyle paylaşmak için bu yönde bir karar aldım. Onları seyretmek, onların gelişimine katkıda bulunmak istiyorum."

Alanyaspor'a Fildişili orta saha takviyesi
AYTEMIZ Alanyaspor, transferde atağa kalktı. Akdeniz ekibi, Portekiz takımlarından Sporting'de forma giyen 24 yaşındaki ön libero Idrissa Doumbia'yı 1 yıllığına kiraladığını duyurdu. Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun da hazır bulunduğu törende kendisini turuncu-yeşilli takıma bağlayan imzayı atan Fildişi Sahilli futbolcu, "Burada olduğum için mutluyum. Çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

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