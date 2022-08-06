PREMIER Lig devi Chelsea, sol bekine Brighton&Hove Albion'da forma giyen Marc Cucurella'yı transfer etti. İspanyol oyuncuyu24 yaşındaki futbolcu, Chelsea ile 6 yıllık sözleşmeye imza attı. Anlaşmanın bir parçası olarak genç oyuncu Levi Colwill,İKINCI Manchester United macerasında istediğini bulamayaniçin flaş bir transfer hamlesi geldi. Eurosport'ta yer alan habere göre; Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Corinthians'ta başkan Duilio Monteiro Alves, 37 yaşındaki süper yıldızı almak istediklerini doğrulayarak,Birden Ronaldo'nun Brezilya'da oynamak istediğini açıkladığını düşünün" diye konuştu.SÜPER Lig ekibi Bitexen Giresunspor, son olarak Adana Demirspor'da forma giyen kaleci33 yaşındaki file bekçisinin yeşil-beyazlı takıma 1 yıllık imza attığı öğrenilirken, kulüp yaptığı açıklamada, "Ferhat Kaplan'a çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerini kullandı.HAKEMLİK kariyerini noktalayan ve hakem eğitmeni olarak görevlendirilen Cüneyt Çakır, bir veda mesajı paylaştı. 45 yaşındaki Çakır şu ifadeleri kullandı: "28 yıl önce büyük hayallerle başladığım hakemlik serüvenimi,noktalıyorum. Türk Hakemliği sayesinde Cüneyt Çakır oldum. Bu bilinçle bugün edindiğim tecrübeyi genç Türk Hakemleriyle paylaşmak için bu yönde bir karar aldım. Onları seyretmek, onların gelişimine katkıda bulunmak istiyorum."AYTEMIZ Alanyaspor, transferde atağa kalktı. Akdeniz ekibi, Portekiz takımlarından Sporting'de forma giyenBaşkan Hasan Çavuşoğlu'nun da hazır bulunduğu törende kendisini turuncu-yeşilli takıma bağlayan imzayı atan Fildişi Sahilli futbolcu, "Burada olduğum için mutluyum. Çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.