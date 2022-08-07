Bakan Kasapoğlu: İslam dünyasının birlikteliği, tüm dünyaya örnek teşkil edecek

BAKAN KASAPOĞLU: İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN GURUR DUYUYORUZ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtti. Kasapoğlu, ''ISSF'nın spor alanında yürüttüğü faaliyetleri çok önemsiyor ve destekliyoruz. İslami Dayanışma Oyunları gibi çok önemli ve anlamlı bir organizasyonun himaye edilmesinde çok değerli buluyoruz. Burada bizimlere düşen görev, bu çalışmanın uluslararası kamuoyundaki gücünü arttırmaktır. 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın ev sahibi olarak bu önemli misyonu yerine getirmek için çok ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Büyük bir heyecan ve gayretle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Oyunlarla ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himayeleriyle hamdolsun ki bugünlere geldik. Geldiğimiz noktada hepinizin gördüğü gibi oyunlar için Türkiye'mizde, Konya'mızda yılımızda en güzel şekliyle hazır'' dedi.

Konya'nın İslam Ülkeleri Spor Başkentleri unvanına sahip olduğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi: ''2022 yılı İslam Ülkeleri Spor Başkentleri unvanına sahip Konya her şehre nasip olmayacak bu ayrıcalığı hak eden ve bunu gururla taşıyan bir şehrimiz. Modern spor tesisleri gerek zengin kültürel müzik ve değerleriyle İslami Dayanışma Oyunları'yla birlikte arzuladığımız hedefleri gerçekleştirme adına Konya büyük bulutların ve yeni başlangıçların kapılarının aralandığı bir şehrimiz. Güçlü ekonomisi, genç nüfusu ve elbette her defa hitap eden yöresel tatlarıyla birlikte üniversite ve spor şehri imajına sahip küresel sporların tarih merkezi Konya, birlik güçtür şanıyla İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ve İslami Dayanışma Sporları Federasyonu'nun beklentilerini en yüksek temsille karşılayacak şekilde uluslararası spor organizasyonları tarihinde kendine özel bir yer atılacaktır.''