Kolombiya Cali’de Türk atletler tarih yazdı

Hem iki altın, hem de toplamdaki dört madalya ile rekorlarını yenileyen Türkiye, ayrıca sadece 10 sporcuyla katılmasına rağmen toplamdaki puan rekorunu da geliştirdi. Geçen yıl Kenya'nın başkenti Nairobi'de başarılı bir şampiyona geçirip bir altın, bir gümüş ve ilk sekiz içindeki sekiz atletiyle 26 puana ulaşan milliler, bu kez tam 32 puan topladı.

Dünya şampiyonluğu kazanan İsmail Nezir (400m engelli) ve Mazlum Demir'in (10,000m yürüyüş) yanı sıra gülleci Pınar Akyol, tarihte iki kez Dünya U20 madalyası kazanan ilk Türk atlet olurken, yürüyüşte üçüncü olan Hayrettin Yıldız da ilk kez büyük bir şampiyona mücadele etmesine karşın madalya çıkardı. Demir ve Yıldız, ayrıca şampiyonada Türkiye'nin ilk kürsü dublesine de imza attılar.

Çekiç atmada Emre Çiftçi'nin yedinciliği ve 200 metrede Anthony Smith'in sekizinciliği ile birlikte gelen puanlarla sıralamada 32 puana yükselen Milliler, Kenya'da 25 atletle topladığı 26 puanın üzerine çıkarak rekorunu geliştirdi.