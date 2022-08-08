‘Dünyaya örnek olacak’

İslami Dayanışma Spor Federasyonu'nun 11. genel kurulu,Kurula katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "'İnanıyorum ki İslam dünyasının birlikteliği, dostluğu ve kardeşliğine yönelik olarak gerçekleştirdiklerimiz,Hafızalarda unutulmaz ev sahiplikleri olacak spor organizasyonlarını gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi. 56 ülkeden 4 binden fazla sporcunun katılımıyla gerçekleşecek ve açılışı yarın yapılacak oyunların bazı branşlanrıdaki mücadeleler başladı.Para yüzme kadınlar 50 metre kelebek müsabakalarında milli sporcularımızdan Sevilay Öztürk altın, Emine Avcu gümüş, Sümeyye Boyacı da bronz madalya kazandı. Ödül töreninde sporculara madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu taktı