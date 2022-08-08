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Giriş Tarihi: 8.8.2022

‘Dünyaya örnek olacak’

‘Dünyaya örnek olacak’
İslami Dayanışma Spor Federasyonu'nun 11. genel kurulu, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın yapıldığı Konya'da gerçekleştirildi. Kurula katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "'İnanıyorum ki İslam dünyasının birlikteliği, dostluğu ve kardeşliğine yönelik olarak gerçekleştirdiklerimiz, sporun birleştirel gücünü esas alan İslami Dayanışma Oyunları'yla birlikte tüm dünyaya örnek teşkil edecek ve gelecek nesillere kuvvetli bir barışın ve dostluğun zeminini tesis edecektir. Hafızalarda unutulmaz ev sahiplikleri olacak spor organizasyonlarını gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi. 56 ülkeden 4 binden fazla sporcunun katılımıyla gerçekleşecek ve açılışı yarın yapılacak oyunların bazı branşlanrıdaki mücadeleler başladı.

YÜZMEDE MADALYALARA AMBARGO!
Para yüzme kadınlar 50 metre kelebek müsabakalarında milli sporcularımızdan Sevilay Öztürk altın, Emine Avcu gümüş, Sümeyye Boyacı da bronz madalya kazandı. Ödül töreninde sporculara madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu taktı

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