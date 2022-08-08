‘Dünyaya örnek olacak’

İslami Dayanışma Spor Federasyonu'nun 11. genel kurulu, 5. İslami DayanışmaOyunları'nın yapıldığı Konya'da gerçekleştirildi. Kurula katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "'İnanıyorum ki İslam dünyasının birlikteliği, dostluğu ve kardeşliğine yönelik olarak gerçekleştirdiklerimiz, sporun birleştirel gücünüesas alan İslami Dayanışma Oyunları'ylabirlikte tüm dünyaya örnek teşkil edecekve gelecek nesillere kuvvetli bir barışınve dostluğun zeminini tesis edecektir. Hafızalarda unutulmaz ev sahiplikleri olacak spor organizasyonlarını gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi. 56 ülkeden 4 binden fazla sporcunun katılımıyla gerçekleşecek ve açılışı yarın yapılacak oyunların bazı branşlanrıdaki mücadeleler başladı.
YÜZMEDE MADALYALARA AMBARGO!
Para yüzme kadınlar 50 metre kelebek müsabakalarında milli sporcularımızdan Sevilay Öztürk altın, Emine Avcu gümüş, Sümeyye Boyacı da bronz madalya kazandı. Ödül töreninde sporculara madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu taktı