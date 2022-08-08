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Giriş Tarihi: 8.8.2022 11:12 Son Güncelleme: 8.8.2022 11:13

Efsane Leandro Lo gece kulübünde başından vurularak öldürüldü

Efsane Leandro Lo gece kulübünde başından vurularak öldürüldü

Japonya kökenli dövüş sporu Jiu Jitsu'da tüm zamanların en başarılı sporcularından Brezilyalı Leandro Lo, Sao Paulo’da bir gece kulübünde başından vuruldu. Doktorlar, Lo'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini açıkladı.

Japonya kökenli dövüş sporu Jiu Jitsu efsanesi Brezilyalı Leandro Lo, Sao Paulo'da bir gece kulübünde başından vurularak hayatını kaybetti. 33 yaşındaki Lo'nun, görevde olmayan polis memuru Henrique Velozo tarafından vurulduğu duyuruldu. Polise teslim olan Velozo gözaltına alındı.

Folha de Sao Paulo gazetesi, 30 yaşındaki Velozo'nun soruşturma süresince 30 gün gözaltına tutulacağını bildirdi. Görgü tanıklarına göre, arkadaşlarıyla birlikte bir konser için Clube Siria adlı gece kulübüne giden Lo ve Velozo arasında tartışma çıktı. Velozo eline bir cam şişe aldı ve Lo'yu tehdit etti. Lo, bunun üzerine Velozo'yu hareketsiz bıraktı ve ona gitmesini söyledi. Velozo da silahını çıkarıp Lo'yu alnından vurdu.

33 yaşındaki Leandro Lo, 2012-2022 yılları arasında 5 ayrı kategoride 8 kez Jiu Jitsu dünya şampiyonu olarak rekor kırmıştı. Beyin ölümünün gerçekleştiğinin açıklanması sonrası, dünyanın dört yanında sosyal medyada Lo için taziye mesajları yayımlandı.

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Efsane Leandro Lo gece kulübünde başından vurularak öldürüldü
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