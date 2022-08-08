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Giriş Tarihi: 8.8.2022 17:11

İslami Dayanışma Oyunları'nda rekorlar kırıldı! Biri geçerli sayılmadı

DHA
İslami Dayanışma Oyunları’nda rekorlar kırıldı! Biri geçerli sayılmadı

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizmde 100 metre koşusunda 3 atlet, rekor derece yaptı. Ancak 1 sporcunun derecesi rüzgarın hızı dolayısıyla geçerli sayılmadı.

Konya Atletizm sahasında yapılan erkekler 100 metre eleme yarışmalarında, milli sporcu Emre Zafer Barnes 10.03 ile oyunlar rekoru kırdı. Katarlı sporcu Tosin Ogunode bir sonraki seride 9.98 derece yaptı.

Son seride koşan Fildişi Sahili'nden Arthur Cisse Que 9.78 ile rekoru bir kez daha kırdı. Ancak Que'nin rekoru rüzgarın hızının 1/4 saniye olması nedeniyle geçerli sayılmadı.

MİLLİLER İLK MAÇINDA İRAN'A MAĞLUP OLDU
Bu arada 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, A Milli Erkek Hentbol Takımı organizasyona mağlubiyetle başladı. B Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Hentbol Takımı, ilk maçında Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda İran ile karşılaştı.

İlk yarıyı 11-9 geride bitiren milliler, rakibine 26-20 yenildi. Milliler, 10 Ağustos Çarşamba günü Azerbaycan ile karşılaşacak.

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İslami Dayanışma Oyunları'nda rekorlar kırıldı! Biri geçerli sayılmadı
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