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Giriş Tarihi: 8.8.2022 10:54

Milli sporcular Roma’da şampiyon oldu

Mahmut Keşan Mahmut Keşan
Milli sporcular Roma’da şampiyon oldu

İtalya’nın başkenti Roma’da yapılan Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular adlarından söz ettirmeyi başardı. Günlerce, haftalarca yapılan hazırlığın karşılığı altın madalya oldu. Okçular Vakfı sporcuları Öznur Cüre ile Sevgi Yorulmaz, makaralı yay çiftler kategorisinde Büyük Britanyalı rakiplerini yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

Nefeslerin tutulup hedefe atılan oklar ay-yıldızlı sporculara altın madalya kazandırdı. Makaralı Yay Kadın Çiftler kategorisinde Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz rakiplerini 156-152 mağlup ederek finalde altın madalya almayı hak etti.

Makaralı Yay Karışık Takım elemelerinde Bülent Korkmaz- Öznur Cüre bronz madalyanın sahibi oldu. Bireysel müsabakalarda ise Öznur Cüre gümüş madalya aldı.

HAK ETTİĞİMİZ SONUÇLARI ALMAK İÇİN MÜCADELE GÖSTERDİK

Türkiye Bedensel Engelliler Okçuluk Milli Takım Teknik Direktörü Mehmet Oruç şunları söyledi:

Okçuluk Milli Takımı olarak çalışmalarımız sonucunda 2022 Dünya Şampiyonası'nda mükemmel sonuçlarla geri döndük ve tekrar yoğun çalışmalarımıza devam ettik. Harika bir kamp sürecinden sonra 2022 İtalya Avrupa Şampiyonası için yola çıktık. Tüm ekip olarak başta antrenörlerimiz fizyoterapistimiz, psikoloğumuz, hemşiremiz, refakatçilerimiz ve değerli sporcularımız hedeflediğimiz yarışmada istediğimiz ve hak ettiğimiz sonuçları almak için mücadele gösterdik ilk günden bu yana sıralamada rekorlar kırıldı elemeler için üst sıralarda yer aldık.

HEDEF 2024 PARİS PARALİMPİK OYUNLARI

Oruç: "Daha iyisi için daha çok çalışmaya devam ediyoruz" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Önümüzde Konya İslam Oyunları yarışması olacak burada da en iyisini yapmak için sabırsızlanıyoruz. 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na hazırlık sürecinde aldığımız her başarı her tecrübe her görüş bizim için çok değerli ve önemli."

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Milli sporcular Roma’da şampiyon oldu
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