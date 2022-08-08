Milli sporcular Roma’da şampiyon oldu

Nefeslerin tutulup hedefe atılan oklar ay-yıldızlı sporculara altın madalya kazandırdı. Makaralı Yay Kadın Çiftler kategorisinde Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz rakiplerini 156-152 mağlup ederek finalde altın madalya almayı hak etti.
Makaralı Yay Karışık Takım elemelerinde Bülent Korkmaz- Öznur Cüre bronz madalyanın sahibi oldu. Bireysel müsabakalarda ise Öznur Cüre gümüş madalya aldı.
HAK ETTİĞİMİZ SONUÇLARI ALMAK İÇİN MÜCADELE GÖSTERDİK
Türkiye Bedensel Engelliler Okçuluk Milli Takım Teknik Direktörü Mehmet Oruç şunları söyledi:
Okçuluk Milli Takımı olarak çalışmalarımız sonucunda 2022 Dünya Şampiyonası'nda mükemmel sonuçlarla geri döndük ve tekrar yoğun çalışmalarımıza devam ettik. Harika bir kamp sürecinden sonra 2022 İtalya Avrupa Şampiyonası için yola çıktık. Tüm ekip olarak başta antrenörlerimiz fizyoterapistimiz, psikoloğumuz, hemşiremiz, refakatçilerimiz ve değerli sporcularımız hedeflediğimiz yarışmada istediğimiz ve hak ettiğimiz sonuçları almak için mücadele gösterdik ilk günden bu yana sıralamada rekorlar kırıldı elemeler için üst sıralarda yer aldık.
HEDEF 2024 PARİS PARALİMPİK OYUNLARI
Oruç: "Daha iyisi için daha çok çalışmaya devam ediyoruz" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Önümüzde Konya İslam Oyunları yarışması olacak burada da en iyisini yapmak için sabırsızlanıyoruz. 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na hazırlık sürecinde aldığımız her başarı her tecrübe her görüş bizim için çok değerli ve önemli."