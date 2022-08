Milli sporcular Roma’da şampiyon oldu

HEDEF 2024 PARİS PARALİMPİK OYUNLARI

Oruç: "Daha iyisi için daha çok çalışmaya devam ediyoruz" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Önümüzde Konya İslam Oyunları yarışması olacak burada da en iyisini yapmak için sabırsızlanıyoruz. 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na hazırlık sürecinde aldığımız her başarı her tecrübe her görüş bizim için çok değerli ve önemli."