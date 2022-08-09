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Giriş Tarihi: 9.8.2022 13:27 Son Güncelleme: 9.8.2022 13:31

A Milli Kadın Hentbol Senegal'i mağlup ederek yarı finale çıktı

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM
A Milli Kadın Hentbol Senegal’i mağlup ederek yarı finale çıktı

5. İslami Dayanışma Oyunları A Grubu ikinci maçında Senegal ile karşılaşan A Milli Kadın Hentbol Takımı, 34-23'lük skorla yarı finale yükseldi.

A Milli Kadın Hentbol Senegal'i mağlup ederek yarı finale çıktı. A Milli Kadın Hentbol Takımı ilk maçında Bangladeş'i 51-10'luk skorla yenerken, Özbekistan da Senegal'i 28-27'lik skor ile mağlup etmişti.

A Milli Kadınlar, yarı finalde ise Özbekistan ile karşılaşacak.

A Millilerin Özbekistan karşılaşması 11 Ağustos Perşembe günü saat 13.00'te oynanacak. Başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki A Milli Kadın Hentbol Takımının kale bekçisi Merve Durdu ve Halime İslamoğlu. Kadronun geri kalanı ise şöyle:

Sol Kanat: Kübra Sarıkaya, Elif Sıla Aydın, Sağ Kanat: Emine Gökdemir, Bilge Nur Öztürk, Sol Oyun Kurucu: Neslihan Çalışkan, Betül Yılmaz, Ayşenur Sormaz, Orta Oyun Kurucu: Yasemin Şahin, Gülcan Tügel, Sağ Oyun Kurucu: Beyza Karaçam, Merve Özbolluk, Pivot: Cansu Akalın, Ceren Demirçelen, Meryem Erdoğan.

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A Milli Kadın Hentbol Senegal'i mağlup ederek yarı finale çıktı
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