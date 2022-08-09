A Milli Kadın Hentbol Senegal'i mağlup ederek yarı finale çıktı. A Milli Kadın Hentbol Takımı ilk maçında Bangladeş'i 51-10'luk skorla yenerken, Özbekistan da Senegal'i 28-27'lik skor ile mağlup etmişti.
A Milli Kadınlar, yarı finalde ise Özbekistan ile karşılaşacak.
A Millilerin Özbekistan karşılaşması 11 Ağustos Perşembe günü saat 13.00'te oynanacak. Başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki A Milli Kadın Hentbol Takımının kale bekçisi Merve Durdu ve Halime İslamoğlu. Kadronun geri kalanı ise şöyle:
Sol Kanat: Kübra Sarıkaya, Elif Sıla Aydın, Sağ Kanat: Emine Gökdemir, Bilge Nur Öztürk, Sol Oyun Kurucu: Neslihan Çalışkan, Betül Yılmaz, Ayşenur Sormaz, Orta Oyun Kurucu: Yasemin Şahin, Gülcan Tügel, Sağ Oyun Kurucu: Beyza Karaçam, Merve Özbolluk, Pivot: Cansu Akalın, Ceren Demirçelen, Meryem Erdoğan.