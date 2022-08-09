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Giriş Tarihi: 9.8.2022 15:46

İngiliz antrenöre, taciz nedeniyle spordan ömür boyu men cezası verildi

AA
İngiliz antrenöre, taciz nedeniyle spordan ömür boyu men cezası verildi

Büyük Britanya Atletizm Federasyonu, sporculara cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle İngiliz antrenör Toni Minichiello'ya spordan ömür boyu men cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, hakkında soruşturma açılan Minichiello için toplanan bağımsız kurulun aldığı kararla, 15 yıllık dönemde 11 ayrı vakadan suçlu bulunan 56 yaşındaki antrenörün, spordan ömür boyu men edildiği belirtildi.

Açıklamada, adlarının açıklanmasını istemeyen birçok sporcunun ifadelerine ve kanıtlara dayanarak, Minichiello'ya "güven istismarı ve cinsel taciz" gerekçeleriyle söz konusu cezanın verildiği vurgulandı.

Kadınlar atletizm dünyasının önemli isimlerinden olimpiyat ve dünya şampiyonu Büyük Britanyalı Jessica Ennis-Hill'in 2016 yılında aldığı emeklilik kararına kadar antrenörlüğünü üstlenen Minichiello, İngiliz yayın kuruluşu BBC tarafından 2012 yılının en iyi antrenörü seçilmişti.

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İngiliz antrenöre, taciz nedeniyle spordan ömür boyu men cezası verildi
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