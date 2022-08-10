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Giriş Tarihi: 11.8.2022 00:10 Son Güncelleme: 11.8.2022 00:51

Galatasaray'dan Erden Timur hakkında açıklama geldi!

Galatasaray’dan Erden Timur hakkında açıklama geldi!

Galatasaray, Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur hakkında resmi bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Sayın Erden Timur hakkında bazı yayın mecralarında yapılan karalama amaçlı, maksatlı ve hiçbir gerçeklik payı olmayan haberleri (!) şaşkınlıkla takip etmekteyiz. Zamanlaması son derece manidar olan bu saldırıların altında yatan gerçeğin; 23. Şampiyonluk yolundaki kararlılığımızdan duyulan korku ve endişe olduğu aşikardır." denildi. İşte yapılan açıklamanın tamamı...

Galatasaray'dan Erden Timur hakkında resmi açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Erden Timur hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaparak cevap verdi. İşte yapılan açıklamanın tamamı...

"Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekilimiz Sayın Erden Timur hakkında bazı yayın mecralarında yapılan karalama amaçlı, maksatlı ve hiçbir gerçeklik payı olmayan haberleri (!) şaşkınlıkla takip etmekteyiz. Zamanlaması son derece manidar olan bu saldırıların altında yatan gerçeğin; 23. Şampiyonluk yolundaki kararlılığımızdan duyulan korku ve endişe olduğu aşikardır."

"Galatasaray Spor Kulübü; Başkanından yönetimine, teknik heyetinden futbolcularına, taraftarından tüm camiasına kadar bir bütündür. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; bu tür manipülatif haber ve yorumlar bizleri birbirimize daha da fazla kenetler ve Galatasaray kenetlendiği zaman önünde hiçbir güç duramaz."

Galatasaray Spor Kulübü

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Galatasaray'dan Erden Timur hakkında açıklama geldi!
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