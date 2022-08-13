Para okçular 12’den vurdu

KONYA'DA düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda okçulukta klasik yay çift erkeklerde Sadık Savaş ve Yavuz Papağan çifti, klasik yay kar-ı şık takımda ise Merve Nur Eroğlu ve Yavuz Papağan çifti İranlı rakiplerini mağlup edip altın madalya aldı. Kadınlar makaralı yay çiftlerde Öznur Cüre- Sevgi Yorulmaz ve erkekler makaralı yay çiftlerde ise Bülent Korkmaz-Murat Turan gümüş kazandı. Makaralı yay karışık takımda Bülent Korkmaz ve Sevgi Yorulmaz ikilisi de gümüş elde etti.TEKVANDODA kadınlar 62 kiloda İkra Kayır, +73 kiloda da Nafia Kuş bronz elde etti. Erkeklerde ise 74 kiloda Muhammed Emin Yıldız, +87 kiloda da Emre Kutalmış bronz madalyaya uzandı.HALTERDE 67 kiloda Yusuf Fehmi Genç silkmede 147 kilo kaldırarak oyunlar rekoru kırdı ve altın madalya kazandı. Toplamda ise 305 kiloya ulaşıp bronz aldı. Aynı kiloda Kaan Kahriman koparmada 138 kiloyla bronzu kaptı. Erkekler 61 kiloda Ferdi Hardal, koparmada 122 kiloyla bronz kazandıBOCCEDE volo basamak tek kadınlarda İnci Ece Öztürk, tek erkeklerde Mehmet Can Yakın, raffa tek kadınlarda Rukiye Varol, volo röle karışıkta Burak Altay-Necla Şahin çifti altın madalyaya uzandı. Raffa tek erkeklerde Oğuzhan Turhan, çift kadınlarda Bahar Çil-Esile Emen, çift erkeklerde Cem Şimşek-Erdal Kantemir, karışık çiftlerde Cem Şimşek-Esile Emen, volo altın nokta tek erkeklerde ise Faik Dursun Öztürk gümüş madalya kazandı23 Yaş Altı Milli Futbol Takımımız, B Grubu'ndaki son maçında Cezayir'le 1-1 berabere kaldı. Puanını 7'ye yükselten Türkiye, grubunu lider bitirdi. Milliler, yarın yarı finalde Azerbaycan'la karşılaşacak.VOLEYBOLDA DA DOLUDIZGINKADIN voleybolunda da Türkiye, A Grubu'nda ikinci maçında İran'ı 3-0 yenerek lider olarak yarı finale çıktı. Milliler, yarın final için parkeye çıkacak.