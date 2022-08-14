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Giriş Tarihi: 14.8.2022

5. İslamı dayanışma oyunları

5. İslamı dayanışma oyunları
PARA OKÇULUKTA MADALYA YAĞMURU
PARA okçulukta sporcularımız 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronzla toplamda 9 madalya kazandı. Kadınlar makaralı yay açık sınıfta Öznur Cüre, kadınlar klasik yay açık sınıfta Mervenur Eroğlu, W1 açık sınıfta kadınlarda Nil Mısır, erkeklerde Yiğit Caner Aydın, altın aldı. Kadınlar W1 açık sınıfta Nil Mısır ve Fatma Danabaş, erkekler W1 açık sınıfta Bahattin Hekimoğlu, erkekler makaralı yay açıkta Erdoğan Aygan gümüş elde etti. Erkekler W1 bireyselde Nihat Türkmenoğlu ile kadınlar klasik yayda Yağmur Şengül bronz madalyaya uzandı.

REKORLA ŞAMPIYON OLDUK
HALTERDE Nuray Güngör, koparmada 97 kg ile gümüş, silkme ve toplamda oyunlar rekoru kırarak 121 kg ve 218 kg ile 2 altın aldı. Berfin Altun ise silkmede 118 kg ile gümüş, toplamda da 202 kg ile bronz madalya elde etti.

HENTBOLDA ÇIFTE FINAL GELDİ
A Milli Kadın ve Erkek Hentbol Takımlarımız, finale çıktı. Kadınlar, Kamerun'u 34-23 mağlup ederken, erkekler de Suudi Arabistan'ı 26-25 yenmeyi başardı. Karşılaşmadan sonra tribündeki seyircilerle büyük bir sevinç yaşayan Ay-Yıldızlı kadınlar, Azerbaycan ile bugün saat 15.00'te karşılaşacak. Erkekler ise Katar ile saat 17.00'de oynayacak.

BUSE&ZEYNEP'TEN ALTIN
GÜREŞTE Buse Tosun Çavuşoğlu ve Zeynep Yetgil altına uzanırken, Asıl Demir de bronz madalya aldı. Çavuşoğlu, 74 kilo final müsabakasında Azerbaycanlı Gozal'ı tuşla yenerken, 55 kiloda Yetgil de Özbekistan'dan Shokhida'yı geçerek birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

YÜZMEDE TAM 13 MADALYA
YÜZMEDE Türkiye günü 6 altın, 5 gümüş ve 2 bronz ile toplam 13 madalyayla kapattı. Kadınlar 200 metre karışıkta Viktoria Zeynep Güneş, 800 metre serbestte Merve Tuncel, erkeklerde 200 metre sırtüstü finalinde Berke Saka, 400 metre serbestte Yiğit Aslan ve 50 metre kurbağalamada Hüseyin Emre Sakçı altın madalya alırken, Türkiye erkekler 4x100 metrede de takım halinde şampiyon oldu.

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5. İslamı dayanışma oyunları
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