5. İslamı dayanışma oyunları

okçulukta sporcularımızkazandı. Kadınlarmakaralı yay açık sınıfta Öznur Cüre, kadınlar klasikyay açık sınıfta Mervenur Eroğlu, W1 açık sınıftakadınlarda Nil Mısır, erkeklerde Yiğit Caner Aydın,altın aldı. Kadınlar W1 açık sınıftaveerkekler W1 açık sınıfta, erkekler makaralı yay açıktagümüş elde etti. Erkekler W1 bireyseldeNihat Türkmenoğlu ile kadınlar klasik yaydabronz madalyaya uzandı.HALTERDE Nuray Güngör, koparmada 97 kg ile gümüş, silkme ve toplamda oyunlar rekoru kırarak 121 kg ve 218 kg ile 2 altın aldı. Berfin Altun ise silkmede 118 kg ile gümüş, toplamda da 202 kg ile bronz madalya elde etti.Milli Kadın ve Erkek Hentbol Takımlarımız, finale çıktı. Kadınlar, Kamerun'u 34-23 mağlup ederken, erkekler de Suudi Arabistan'ı 26-25 yenmeyi başardı. Karşılaşmadan sonra tribündeki seyircilerle büyük bir sevinç yaşayan Ay-Yıldızlı kadınlar,karşılaşacak. Erkekler ise Katar ile saat 17.00'de oynayacak.GÜREŞTE Buse Tosun Çavuşoğlu ve Zeynep Yetgil altına uzanırken, Asıl Demir de bronz madalya aldı. Çavuşoğlu, 74 kilo final müsabakasında Azerbaycanlı Gozal'ı tuşla yenerken, 55 kiloda Yetgil de Özbekistan'dan Shokhida'yı geçerek birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.YÜZMEDE Türkiye günü 6 altın, 5 gümüş ve 2 bronz ile toplam 13 madalyayla kapattı. Kadınlar 200 metre karışıkta Viktoria Zeynep Güneş, 800 metre serbestte Merve Tuncel, erkeklerde 200 metre sırtüstü finalinde Berke Saka, 400 metre serbestte Yiğit Aslan ve 50 metre kurbağalamada Hüseyin Emre Sakçı altın madalya alırken, Türkiye erkekler 4x100 metrede de takım halinde şampiyon oldu.